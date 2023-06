Közrendvédelem

A tömegrendezvények, demonstrációk szabályaira hívja fel a figyelmet a rendőrség

"Tüntessen békésen" címmel elektronikus és papíralapú tájékoztatóban hívja fel a figyelmet a tömegrendezvények, demonstrációk szabályaira a rendőrség - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata csütörtökön az MTI érdeklődésére.



Mint közölték, a szórólapot a rendőrség honlapján és közösségi médiafelületein teszik közzé, valamint gyűléseken - köztük a csütörtök délutánra bejelentett megmozdulás helyszínén is - a szervezőknek adják át.



Az MTI-hez is eljuttatott tájékoztató rögzíti, hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánításhoz, a rendőrség biztosítja a békés gyülekezést.



A rendőrség többek között arra is felhívja a figyelmet, hogy a gyűlések résztvevői ne tartsanak maguknál fegyvert vagy egyéb veszélyes eszközt, az egyenruhások átkutathatják a résztvevők csomagjait, ruháit.



A tájékoztató kitér arra, hogy a rendőrség fellép a rendbontókkal szemben, és jelzik: gyűlésen az arc eltakarása bűncselekmény, amiért az érintettet elő fogják állítani.