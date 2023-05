Bűnügy

Szegedi cipős ügy: újabb három gyanúsítottat fogtak el a rendőrök - videó

Újabb két szegedi orvost és egy szintén szegedi cégvezetőt gyanúsítanak az orvosi segédeszközökkel kapcsolatos csalási ügyben, így már negyvennégyre nőtt a költségvetési csalással gyanúsítottak száma - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy a gyógyászati segédeszközökre jogosulatlanul visszaigényelt állami támogatásokkal kapcsolatos nyomozásokat tizenkét nyomozócsoport folytatja. A három új gyanúsítottat kedden fogták el a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a KR NNI és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) nyomozói. Lakásaikban, valamint a cég telephelyén az üggyel kapcsolatos iratokat, eszközöket és készpénzt foglaltak le.



A közlemény szerint egy szegedi ortopédeszközöket gyártó cég - a nyomozók által beszerzett bizonyítékok alapján - 2018 és 2022 között mintegy 100 millió forint állami támogatást igényelt vissza jogosulatlanul az általa legyártott gyógyászati segédeszközök után. Az illegális tevékenységet a cég ügyvezetője irányította három orvost is beszervezve az ügyletekbe. Az orvosok közreműködtek a visszaigénylésekben azzal, hogy vényekre különböző ortopéd termékeket írtak fel általában vizsgálat nélkül, mindezt annak ellenére, hogy a betegeknek nem is volt szükségük segédeszközökre. A "csapat" egyértelműen arra törekedett, hogy minél nagyobb haszonra tehessen szert - ismertette a rendőrség.



A nyomozás arra is fényt derített, hogy egy szociális intézmény padlásán "zsákszámra álltak a legyártott és a gondozottak nevével ellátott, ugyanakkor számukra szükségtelen eszközök, amelyek nagy része nem is megfelelő minőségben lett legyártva". A termékek között voltak ülőkorzettek, chenaeu-k (vagyis fűzők), járógépek, járókeretek, kerekesszékek, rollátorok, illetve botok.



Az elfogott orvosok egyike kapcsolatban állt egy másik, kisebb szegedi céggel is, amely szintén gyógyászati segédeszközöket gyártott. Náluk is többször előfordult, hogy jogosulatlanul igényeltek vissza állami támogatásokat - tudatta a rendőrség.



A keddi összehangolt akcióban elfogott két orvost, valamint az ügyvezetőt gyanúsítottként hallgatták ki költségvetési csalás gyanúja miatt; az orvosokat bűnügyi őrizetbe vették, a kisebb cég vezetője szabadlábon védekezik. Rajtuk kívül gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben érintett harmadik orvost is, aki a Győr-Moson-Sopron vármegyei nyomozócsoportnál folyamatban lévő ügyben már szintén gyanúsított, és jelenleg letartóztatásban van.



Az illegális tevékenységet irányító és a három orvossal kapcsolatban álló nagyobb cég vezetőjét is meggyanúsították. A férfi jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, őt a Baranya vármegyei nyomozócsoportnál folyamatban lévő ügyben már korábban gyanúsítottként kihallgatták - olvasható a közleményben.

A kedden elfogott három emberrel együtt az ügycsoportnak 44 gyanúsítottja van: 18 orvos, 14 cégvezető, 9 alkalmazott és 3 orvosi asszisztens. Jelenleg a 2 őrizetben lévő orvos mellett a visszaélések miatt 15-en vannak letartóztatásban, 11-en bűnügyi felügyelet alatt állnak, míg a többiek szabadlábon védekeznek - írta a rendőrség.