Erőszak

Jogerősen öt év börtönt kapott a tanárát megkéselő győri diák

A Győri Ítélőtábla kedden részben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, melynek értelmében jogerősen öt év börtönbüntetést kapott az a győri középiskolás diák, aki késsel támadt a tanárára, mert hármast kapott a matekdolgozatára. A bíróság közfeladatot ellátó személy elleni emberölési kísérlet miatt ítélte el a fiút.



Az eset még 2019 decemberében történt. A tanuló igazságtalannak tartotta az osztályzatot és aggódott amiatt, hogy mit szólnak a szülei a rossz jegyhez, mivel a tanulmányi átlaga folyamatosan 4,5 fölötti volt. A tanóra végére odáig jutott, hogy elővette zsebkését és közölte padtársával, hogy meg fogja szúrni a tanárnőt.



Később a tanárnő fizikaórát is tartott az osztálynak, a fiú ekkor a tanári asztalhoz ment, mondván, hogy valamit szeretne megmutatni a füzetében. Miután a tanárnő olvasni kezdett, a diák mögé került, és hátba szúrta a pedagógust. Utána kétszer a nyaka és a mellkasa irányába szúrt, amit a nő a karjaival hárított.



Az 51 éves tanárnő életveszélyes állapotba került, légmell és vérmell alakult ki nála, a bal tüdeje összeesett, továbbá több végtagja is megsérült.



A Győri Törvényszék tavaly októberben, első fokon is öt év, fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélte a fiút azzal a kitétellel, hogy a büntetés felének letöltése után feltételesen szabadon engedhetik. Kedden az ítélőtábla ezt annyival módosította, hogy csak a büntetés kétharmadának letöltését követően lehet szó szabadon bocsátásról. Az indoklásban többek közt azt emelték ki, hogy a diák szándéka egyértelműen az élet kioltására irányult.