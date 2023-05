Bűnügy

Drónnal megfigyelt házba törtek be Nagykanizsán

Lopás és pénzmosás miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki drónnal megfigyelt házba tört be - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t.



Jánky Judit közlése szerint a 45 és 40 éves zalaegerszegi férfi egy Nagykanizsa környékén élő, köztudottan jómódú férfi házának megfigyelésére 2019 novemberében egy drónt vásárolt. Néhány héttel később, amikor egy délelőtt a tulajdonos távozott a lakóházból, a vádlottak betörtek, és egy fiókot felfeszítve több mint 76 millió forintot loptak el, de műszaki cikkeket is magukkal vittek.



A pénzt elfelezték. A másodrendű vádlott, a fiatalabb férfi autókat és ingatlant vásárolt, illetve céget is alapított, társa pedig a készpénz egy részét átadta 32 éves zalaegerszegi barátnőjének, a harmadrendű vádlottnak, valamint egy 33 éves zalaegerszegi barátjának, aki ötödrendű vádlottja az ügynek. A barátnő és a barát a pénzt a saját bankszámlájára fizette be, a nő egy autót is vásárolt magának.



Az elsőrendű vádlott külföldi számlát nyitott, a barátja erre utalta át a neki átadott pénz egy részét. A vádlott kriptovalutát és más pénzeszközöket vásárolt, hogy azzal üzletelve nyereséget érjen el.



A betörést megelőzően egy korábbi bűncselekményért a 45 éves férfira jogerős fegyházbüntetést szabtak ki, de nem kezdte meg annak letöltését, hanem a most szintén vádlottakká vált testvérénél és annak feleségénél bujkált Nemesrádón. A betörés után másfél hónappal azonban elfogták, ezután a testvére és a sógornője a náluk maradt 14 millió forintból gépkocsit és erdőterületeket vásárolt.



Mivel a fegyházbüntetését töltő elsőrendű vádlott személyesen nem tudta intézni a számláján lévő pénz kamatoztatásához szükséges pénzügyi műveleteket, mobiltelefonját átadta a barátjának, akinek a barátnőjén keresztül adott pénzügyi instrukciókat a valutákkal való kereskedésre. Ezt olyan hatékonyan végezte, hogy 2021 januárjára megduplázta az így forgatott összeget.



Bankja azonban a számlán lévő pénz eredetének igazolására szólította fel a férfit, aki azt barátnőjével és barátjával kötött fiktív kölcsönadási szerződésekkel próbálta megtenni. Végül inkább a vagyonkimentés mellett döntött, ezért a számláján lévő pénz egy részét visszautalta a barátjának, valamint egy másik, ötödrendű vádlottként szereplő 49 éves ismerősének valótlan jogcímként kölcsön visszafizetését feltüntetve.



A büntetőeljárás során a vádlottaknál 6,6 millió forintot és közel 3200 eurót, valamint személyautókat foglaltak le.



A Nagykanizsai Járási Ügyészség a vádemelésében végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a többszörös visszaesőnek számító első- és másodrendű vádlottal szemben jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás és pénzmosás bűntette miatt. A többi vádlott esetében pénzmosás miatt emelt vádat és pénzbüntetés kiszabását kezdeményezte.