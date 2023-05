Bűnügy

'Kapni fog egy fehér koporsót és kész!' - mondta a 2 éves kisfiát bosszúból halálra késelő magyar nő

"Kapni fog egy fehér koporsót és kész!" - mondta gyerekéről az a magyar asszony, aki Olaszországban halálra késelte a kétéves kisfiát, mert a bíróság nem neki, hanem az apának ítélte. A gyermek holttestéről egy képet is küldött a férfinak, amelyhez azt írta: "most már egyikünké sem lesz."



A napokban folytatódik a gyilkossági ügy az olasz bíróságon, ahol már ítélet is születhet az asszony ellen - írja az Index. Az apa bizakodó, mert a nő védőügyvédje eddig csak azzal tudott érvelni, hogy nem beszámítható, amit azóta már több orvosszakértő is megcáfolt.



"Tény, hogy van némi elmezavara, de ez semmi esetre sem olyan súlyú, aminek hatására ne lenne tisztában tettei következtével. Erre utal, hogy miután a fiamat halálra késelte, a gyilkos eszközt megtisztította" - mondta a Ripostnak a férfi.



Az apa úgy véli, az asszony régóta készült arra, hogy a kisfiút Olaszországba vigye, mivel a nőt korábban még az sem tartotta vissza, hogy egy okiratra ráhamisítsa a férfi aláírását a tudta nélkül.



"Körülbelül egy évvel a szökés előtt Katalin a kormányablaknál úgy nyújtotta be Alex személyi igazolvány-igénylőlapját, hogy engem meg sem kérdezett, hanem egyszerűen aláírta helyettem. Természetesen ebből büntetőügy is lett okirat-hamisítás miatt, de megúszta feltételes ügyészi felfüggesztéssel" - mesélte a férfi.



Elmondása szerint az asszony sosem szerette a gyermeket, gyakran nyominak nevezte, mert sokat betegeskedett. "Idegesítette, hogy Alex gyakran volt beteg, ezért úgy beszélt róla, hogy a »kis nyomi«. Megesett, hogy azt mondta a saját fiunkról, hogy kapni fog egy fehér koporsót, és kész" - tette hozzá.

Mint ismeretes, egy Sienában élő magyar anya meggyilkolta a gyermekét, a holttestéről pedig videót küldött a Budapesten élő édesapának. Az Olaszországban tartózkodó magyar asszony kétéves kisfiát előzőleg az apának ítélte a bíróság. Az ügyben az olasz rendőrség emberölés miatt folytat eljárást.



Az olasz sajtó később arról írt, hogy a láthatóan zavarodott nőt akkor fogták el, amikor Città della Pievében bement a Lidl helyi szupermarketjébe, és segítséget kérve a futószalagra tette a kétéves kisfiú holttestét.



Olasz sajtóértesülések szerint a 44 éves nő tagadta, hogy bármi köze lenne a kisfiú meggyilkolásához, azonban a táskájában egy kést találtak. A gyermeket szúrt sebekkel találták kiérkezésükkor a mentők, a gyilkossággal vádolt nőt később a capannei börtönbe szállították.