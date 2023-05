Bűncselekmény-drog

Felszámoltak a rendőrök egy Hajdú-Bihar vármegyei drogterjesztő bandát

A Terrorelhárítási Központ két műveleti egysége egy összehangolt akcióban május 15-én csaptak le a szervezet több tagjára. 2023.05.19 15:05 MTI

A rendőrök tizenegy helyszínen ütöttek rajta egy kábítószer-kereskedő hálózaton és hat embert állítottak elő - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.



A közlemény szerint a felderítőknek olyan információ jutott a tudomásukra, hogy egy társaság kábítószerrel és teljesítményfokozó szerekkel kereskedik a vármegyében.



A felderítők, a bűnügyi igazgatóság nyomozói, a Cívis és Körös Közterületi Támogató Alosztály munkatársai, valamint a Terrorelhárítási Központ két műveleti egysége egy összehangolt akcióban május 15-én csaptak le a szervezet több tagjára.



A rendőrök hat embert állítottak elő, akik közül többen kábítószerrel, tiltott teljesítményfokozó szerekkel és hamis gyógyszerekkel kereskedtek; a nyomozás során arra is fény derült, hogy közülük két férfi és egy nő bérelt lakásokat biztosítottak prostituáltak részére naponta több tízezer forint bérleti díjért.



A gyanúsítotti kihallgatásokat követően négy férfit és egy nőt bűnügyi őrizetbe vettek és előterjesztést tettek letartóztatásukra, amit a Debreceni Járásbíróság négyüknél elrendelt, egy férfi pedig bűnügyi felügyelet alá került.



A kutatások során mintegy kétmillió forint készpénzt, több száz adag kábítószert, hamis gyógyszereket, teljesítményfokozó szereket és a terjesztésükhöz szükséges eszközöket találtak a rendőrök, továbbá az egyik gyanúsítottól egy gáz- és riasztófegyvert is lefoglaltak.



Az ügy teljeskörű felderítése során a bűnügyesek több fogyasztót is gyanúsítottként hallgattak ki, nekik kábítószer birtoklás miatt kell felelniük.



A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kábítószer-kereskedelem, teljesítményfokozó szerrel való visszaélés, gyógyszerhamisítás, valamint prostitúció elősegítése bűntett miatt indított büntetőeljárásokat - áll a közleményben.