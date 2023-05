Állatvédelem

Folyamatosan panaszkodott a cica, akit az M6-osról mentett ki egy jószívű rendőr - videó

Szolgálati helyére autózott épp a Százhalombattai Rendőrőrs zászlósa 2023. május 14-én kora reggel, amikor az M6 autópálya közepén egy foltos gombócot vett észre. Közelebb érve azonosította: egy cica feküdt az aszfalton. A forgalom gyér volt, a satufék és a vészvillogó felcsapása után óvatos megközelítés következett. A kapkodva lélegző jószág láthatóan rémült volt és bizalmatlan, először hátrált, majd a kedves megszólítás, a megnyugtató hang meghozta a hatást: „Na, jól van, megmenthetsz!” - futhatott át cicafejében. A kocsiban aztán meleg is volt, autók sem cikáztak körülötte, az ülés is puhább volt, mint az aszfalt, összegubózva és elégedetten tűrte a komfortos elhelyezést - tájékoztatta a ma.hu-t a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.



A rendőrőrs vendégeként aztán megszárítkozhatott, megpihenhetett, gondtalanul, önfeledten élvezte a simogatáshegyeket, a kényeztetést és az odafigyelést, szófogadónak nem, de beszédesnek annál inkább mutatkozott.



Újdonsült rendőrbarátja közben megkeresett egy közeli állatvédő alapítványt, akik - miután az érintettek a zsenge románcnak búcsút intve elváltak egymástól - gondoskodtak orvosi ellátásáról.



Az állatvédők egyébként sok elgázolt kisállattal kénytelen találkozni, mindenki örömére ez most másként alakult. A zászlós másnapi érdeklődésére derűlátó válaszok érkeztek - a cica köszöni, jól van, infúziót, injekciót és gyógyszeres kezelést kapott tekintettel a tüdőzúzódására és a PTX-ére, de gyorsan javul és már új gazdijára várakozik.



Kedves Olvasó! Ha megnyerőnek találja Macskacicót, magával viheti a Lajka Állatvédő Alapítványtól.