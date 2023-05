Egészségügy

Vigyázat: csalók élnek vissza a MOK-elnök és más ismert orvosok nevével

Ismert orvosok nevével élnek vissza és hirdetnek gyógyhatásúnak mondott szereket ismeretlenek vásárlásra és fogyasztásra buzdítva az embereket - közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint az NVSZ vizsgálatot folytat olyan ügyekben, amelyekben ismert orvosok nevével visszaélve olyan szereket hirdetnek, melyek Magyarországon hivatalosan nem engedélyezettek.



Hozzátették, hogy Kincses Gyulával, a Magyar Orvosi Kamara elnökével készített álinterjút tett közzé az interneten egy külföldön bejegyzett cég, melyben az orvos egy hivatalosan nem bejegyzett, vérnyomáspanaszok kezelésére szolgáló készítmény jótékony hatásairól beszélt. Álmos Péternek, a kamara alelnökének nevével és fotójával is visszaéltek, amikor egy működő internetes portálhoz megtévesztően hasonló weboldalon reklámoztak egy olyan készítményt, amely a magas vérnyomás megszüntetését és az "erek megtisztítását" ígéri - sorolták.



A közlemény szerint a MOK továbbra is hangsúlyozza, hogy a tisztségviselőik semmilyen - sem legális, sem illegális - gyógyszert nem reklámoznak. Az összes ilyen hirdetés, információ hamis, valótlan.



Hasonló módon tettek közzé egy álhírt a neten Acsády György, a Semmelweis Egyetem érsebész professzora nevével és fényképével illusztrálva. Az ő nevével tévesen egy cukorbetegség kezelésére szolgáló, hivatalosan nem bejegyzett készítményt reklámoznak, annak ellenére, hogy cukorbetegség gyógyításával ő soha nem foglalkozott.



Mindhárom esetben egy külföldi szerveren működtetett oldalon reklámozzák a készítményt, majd a megrendelőt telefonon próbálják minél nagyobb kiszerelés megrendelésére rávenni.



Az NVSZ felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a készítmények Magyarországon nem bevizsgáltak, nem engedélyezettek, így nem lehet tudni, hogy milyen hatással rendelkeznek. Emiatt az, aki ezeket a "gyógyszereket" megveszi és beszedi, az egészségét kockáztatja.



Hangsúlyozták, hogy az orvosok nem reklámoznak gyógyszereket, és az is gyanús lehet, hogy ezek a készítmények patikában nem elérhetőek, kizárólag interneten rendelhetők.