Speciális erdőtűzoltó járműveket vásárol a katasztrófavédelem

A beszerzendő járművek nehéz domborzati körülmények között is alkalmazhatóak. Erdőtűzoltó járműveket vásárol a katasztrófavédelem - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Olyan komplex tűzoltó gépjárműfecskendőkkel bővítik a járműparkot, amelyekkel hatékonyan lehet megakadályozni az erdő- és vegetációs tüzek terjedését, emellett más összetett, speciális feladatok elvégzésére is használhatóak - írták a közleményben.



A projekt az Európai Unió 10 milliárd 100 millió forintos vissza nem térítendő támogatásából, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.



A beszerzendő járművek nehéz domborzati körülmények között is alkalmazhatóak, az erdőtüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval is felszereltek, menet közben szivattyúüzemre állíthatók, ezáltal folyamatosan lehet velük oltani, illetve speciális erdőtűzoltó szakfelszereléseket tartalmaznak - közölte a katasztrófavédelem.



Harminchét gépjárműfecskendő beszerzése várható, a főváros és valamennyi vármegyei igazgatóság járműparkja gyarapodik ilyen korszerű járművekkel - tették hozzá.