Közlekedés

Két óra alatt háromszor mértek be egy gyorshajtót Zalában

Két óra alatt háromszor is bemértek a rendőrök Zalában egy gyorshajtót, aki többszörös bírságot és büntetőpontokat kapott - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.



A fényképes beszámoló szerint a nagy értékű terepjáró sofőrjét még április közepén először a 74-es főút 58-as kilométerénél mérték be, mert 90 helyett 159 kilométeres sebességgel száguldott. Nem egészen húsz kilométerrel távolabb, szintén a 74-es főúton 130 kilométerrel hajtott, majd nem sokkal később Bocskán harmadszor is lefotózták, ahogy a 60-as tábla ellenére 73 kilométerrel haladt.



A jármű üzembentartójára két esetben közigazgatási, egy esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki, de ezeken felül nyolc közúti közlekedési büntetőpontot is kapott.