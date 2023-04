Bűnügy

Darknetes pedofil fórumot üzemeltetett a bűnszervezet - videók

Vádat emelt a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség egy bűnszervezet tagjaival szemben, amely egy több rétegű titkosított hálózaton keresztül gyermekpornográf tartalmak megosztására létrehozott fórumot működtetett - közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a fórum felhasználói gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos, súlyosan szeméremsértő felvételeket osztottak meg egymás között. Az ügy hat vádlottja közül az ügyészség többeket szexuális erőszakkal is vádol - jelezték.



A vádirat szerint a bűnszervezetet vezető 47 éves férfi a lakásán lévő szerverről üzemeltette a 2018-ban létrehozott pedofil chatoldalt, amelynek több ezer hazai és külföldi felhasználója, illetve napi szinten több száz látogatója volt - tudatta a főügyészség. Hozzátették: az ügy többi vádlottja rendszeres látogatója és felhasználója volt az oldalnak, és rendszeresen tettek hozzáférhetővé gyermekekről készült pornográf felvételeket.



A nyomozók a vádlottaktól lefoglalt eszközökön több tízezer gyermekpornográf felvételt találtak - hangsúlyozta a főügyészség.



Kitértek arra is, hogy a vád szerint a vádlottak közül négyen tizenkét év alatti gyermekekkel szexuális cselekményt is végeztek. Az egyik férfi a saját kisgyermeke, egy másik a nevelt lánya, míg a harmadik a féltestvére sérelmére követett el rendszeresen szexuális abúzust, amelynek felvételeit megosztották másokkal a fórumon - írták.



Az ügyben bűnszervezetben elkövetett gyermekpornográfia - több esetben minősített - bűntette, továbbá négy vádlott vonatkozásában tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra az ügyészség.



A vádlottakkal szemben az ügyészség fegyházbüntetést indítványoz, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárásával, továbbá végleges hatályú eltiltást minden olyan foglalkozástól, amely révén az elkövetők kiskorúakkal kapcsolatba kerülhetnek.