Baleset

Kislánya szeme láttára élesztették újra a fiatal édesanyát Kartalon

Kislányával várta a buszt az a 30 év körüli nő, aki hirtelen, minden előzetes panasz nélkül esett össze hétfő reggel Kartalon - írta az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.



Többen is rögtön a segítségére siettek, köztük egy volt mentőápoló is, akik értesítették a mentőket és megvizsgálták a beteget. A nő ekkor már nem lélegzett, így a telefonon kapott instrukciók szerint a megkezdték az újraélesztését. Mentésirányító eközben több mentőegységet is riasztott, amik perceken belül helyszínre értek.



Elképesztő küzdelem vette kezdetét a nő életéért, ami több, mint egy órán keresztül zajlott a buszmegállóban. Közben a rokonok is megérkeztek és gondoskodtak a rémült, 5 év körüli kislányról, akit el is vittek a helyszínről.



Az időben megkezdett mellkasi nyomások és a gyors, emelt szintű ellátás sikerre vezetett, majd rövidesen mentőhelikopter érkezett az újraélesztett asszonyért. Végül kritikus állapotban, légi úton szállították kórházba az asszonyt - írták.