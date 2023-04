Baleset

Brutális: húsdarálón ment át egy kétéves budapesti kislány keze - a darálóval együtt vitték a Heim Pálba

Az elektromos húsdarálóval együtt szállították azt a kislányt a Heim Pál Sebészeti Osztályára, akinek félig ledarálta kezét a gépezet. A kórház kézsebészei, Dr. Wéber Gabriella és Dr. Füle István a gyermek csont, ideg és in sérüléseit vértelenségben megműtötték.



"A műtét után a sérült szövetek keringése rendeződött, fertőzésre utaló jeleket nem észleltünk, ezért bízunk benne, hogy a gyermek keze teljes funkcióval helyre fog állni" - írta a kórház a Facebookon.



Dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos minden egyes csoda után, különleges, országosan is egyedi műtétek és intenzív életmentő ellátások alkalmával külön köszönetet mond az orvosok és ápolók felelősségteljes munkájáért, akik fáradhatatlanul dolgoznak a gyermekek legmagasabb szintű gyógyításán.



"Évente közel 2 millió beavatkozást végzünk, e teljesítmény miatt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ma Európa egyik legnagyobb önálló gyermekkórháza. A csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátás biztos bázisa vagyunk, országos gyermeksürgősségi és gyermekbaleseti központként folyamatos rendelkezésre állással a gyermekgyógyászat minden területén a legmagasabb szintű szakmai felkészültséggel gyógyítunk meg évente közel 35 ezer fekvőbeteget és félmillió ambulánsan kezelt gyermeket, fiatalt.

Öröm és büszkeség van bennünk! Köszönjük sebészeinknek, hogy minden nap esélyt adnak valakinek egy teljes élethez, ahogyan most ennek a kis gyermeknek is megadták." - írták.



Aki teheti, támogassa adója 1%-ával a gyermekek gyógyítását!

Sebészek a Gyermekekért Alapítvány

Adószám: 19650380-1-42

Számlaszám: MKB 10300002-20327008-70073285

https://www.sebeszekagyermekekert.hu/

A rendőrség eljárást indított a nagymama ellen