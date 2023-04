Rendőrgyilkosság

Így küzdöttek a mentősök a szíven szúrt Baumann Péter életéért - videó

Drámai Facebook-posztban emlékezett meg az Országos Mentőszolgálat Baumann Péter rendőr-főtörzsőrmester halálának körülményeiről. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság 29 éves körzeti megbízottját január 12-én késsel halálra sebezte egy őrjöngő férfi, aki ellen egy társasházban intézkedtek egy újbudai társasháznál. A támadó mindhárom helyszínre riasztott rendőrt megkéselte, majd menekülni próbált. A rendőrök végül lábon lőtték, úgy tudták elfogni.



A mentőszolgálat posztja szerint a Központi Mentőállomás egyik rohamkocsija pár perccel a riasztás után érkezett a helyszínre, és a mentősök heroikus küzdelembe kezdtek a fiatal rendőr életéért.



"Olyan beavatkozásokra került sor, amikhez elengedhetetlen volt a szakmai rutin és az ezzel járó precizitás. Az akkor ott levő egyenruhások mindegyike csendben, reménykedve figyelte és ha kellett segítette az ellátást, vagy akár a sérült mozgatását"- olvasható a posztban, ami szerint a kórházba szállítás alatt, a mozgó mentőautóban is küzdöttek érte a szakemberek, az életét mindezek ellenére sem lehetett megmenteni.



A tragédia az Országos Mentőszolgálat teljes bajtársi közösségét is megrendítette, így a mentésvezetőt, a mentőorvost, a mentőápolót és a mentőtechnikust is megviselte az eset.



Április 21-én, pénteken a Rendőrség Napja alkalmából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya köszönetét fejezte ki, amiért a mentősök a lehetetlent is megpróbálták, és dicséretben, valamint jutalomban részesítette mind a négyőjüket.