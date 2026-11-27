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Éppen a mesterséges intelligencia használatát oktatta, amikor közölték vele, hogy elbocsátják az AI miatt

Huszonnégy év után vált meg a Microsoft egyik vezető szakemberétől, aki éppen arra tanította a vállalat mérnökeit, hogyan használják a mesterséges intelligenciát a műszaki dokumentációk elkészítéséhez. 2026.11.27 22:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Aligha lehetett volna ironikusabb lezárása Laura Williams huszonnégy éves microsoftos pályafutásának. A vállalat korábbi vezető tudásmérnöki menedzsere (Principal Knowledge Engineering Manager) egy 90 perces képzést tartott a mérnököknek a mesterséges intelligencián alapuló dokumentációkészítésről, amikor meghívót kapott egy „Kiemelt fontosságú üzleti tájékoztató” című megbeszélésre.



Mint kiderült, a találkozón saját elbocsátásáról tájékoztatták. A döntést 2026. szeptember 22-én közölték vele, munkaviszonya pedig már másnap megszűnt.



Williams maga is rámutatott a helyzet iróniájára, amikor a történteket a szoftverdokumentáció területén eltöltött 24 éves pályafutása különösen nyomatékos lezárásaként jellemezte.



A váratlan elbocsátás ellenére köszönetet mondott egykori kollégáinak, szakmai eredményei közül pedig kiemelte a Microsoft Intune és Purview termékeinek dokumentációján dolgozó csapatokkal végzett közös munkát.



Érdekes, hogy milyen hatással van a mesterséges intelligencia vállalati alkalmazása a munkahelyek biztonságára, és milyen helyzetbe kerülhetnek azok a szakemberek, akik maguk is közreműködnek a korábban emberi munkát igénylő feladatok automatizálásában.