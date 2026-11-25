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Vörös riasztás a Microsoftnál - súlyos hiányosságokra világított rá a globális leállás
A Microsoft a legmagasabb szintű belső riasztást rendelte el, miután a novemberi, csaknem 24 órás globális üzemzavar kormányzati intézmények, légitársaságok és pénzügyi vállalatok működésében okozott fennakadásokat.2026.11.25 20:37ma.hu
Alapjaiban alakíthatja át a Microsoft a hibaelhárítási és válságkezelési folyamatait a november 12-én és 13-án bekövetkezett globális szolgáltatáskiesést követően. Kiszivárgott belső feljegyzések szerint az amerikai technológiai óriás a legmagasabb szintű belső riasztást, úgynevezett Code Red állapotot rendelt el, miután az incidens súlyos hiányosságokra világított rá a vállalat mérnöki rendszereiben és az üzemzavarok kezelésében.
A szolgáltatáskiesés az Egyesült Államoktól Ausztrálián át Japánig számos kormányzati intézményt érintett, fennakadásokat okozott a tőzsdei kereskedésben, és megzavarta a légitársaságok kommunikációját.
Az üzemzavar következtében elérhetetlenné vált többek között a felhőalapú Exchange Online levelezőrendszer, az Outlook, a Teams, valamint a Microsoft mesterséges intelligenciára épülő asszisztense, a Copilot. A Microsoft 365 több más szolgáltatásában is fennakadások jelentkeztek.
A vállalat tájékoztatása szerint az incidenst nem kibertámadás okozta, és a mesterséges intelligencián alapuló szoftverek működésével sem állt összefüggésben. A problémát egy, a Windows rendszerébe még júliusban bekerült skálázhatósági hiba idézte elő, amely hónapokon keresztül észrevétlen maradt.
A történtekért Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója nyilvánosan is bocsánatot kért.
Az incidens ismét ráirányította a figyelmet a globális informatikai infrastruktúra koncentrációjából eredő kockázatokra. A kormányzati szervek, pénzügyi intézmények és közlekedési vállalatok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak ugyanazon technológiai szolgáltatók rendszereire, így egyetlen szoftverhiba következményei is kontinenseken és iparágakon átívelő működési zavarokat idézhetnek elő.
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