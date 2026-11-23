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Cenzúrával vádolják a Facebook tulajdonosát - országos tiltakozással fenyeget az indiai ellenzék

Hét napot adott a Metának India legnagyobb ellenzéki pártja, hogy feloldja a kormánykritikus közösségimédia-fiókok állítólagos korlátozásait. A tiltakozások több városban már elkezdődtek, és helyenként erőszakba torkolltak. 2026.11.23 14:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Országos tüntetéssorozattal fenyegette meg a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Metát az indiai Kongresszus Párt, miután állítása szerint a technológiai vállalat tömegesen korlátozza az ellenzéki politikusok, újságírók és kormánykritikus felhasználók közösségimédia-fiókjait.



A párt pénteken hét napos ultimátumot adott az amerikai vállalatnak a korlátozások feloldására. Ifjúsági szervezete eközben három indiai városban szervezett demonstrációkat a Meta irodáinál.



A konfliktust többek között az váltotta ki, hogy korlátozták Uday Bhanu Chib, az Indiai Ifjúsági Kongresszus elnöke, valamint Manish Sharma magas rangú pártpolitikus Instagram-fiókját. A két hozzáférést a tüntetéseket követően helyreállították.



Manu Jain, az ifjúsági szervezet közösségimédia-felelőse azonban a Reutersnek azt mondta, hogy továbbra is több ezer újságíró, tartalomkészítő és kormánykritikus felhasználó fiókját érintik korlátozások.



A tiltakozások Hyderabadban összecsapásokhoz vezettek a rendőrséggel, és a demonstrálók megrongálták a Meta irodájának otthont adó épületet. Mumbaiban feliratokat festettek a vállalat épülete elé, Gurugramban pedig szintén demonstrációt tartottak.



A Kongresszus Párt azzal vádolja a Metát, hogy Narendra Modi miniszterelnök kormányzó pártja, a Bharatiya Janata Party (BJP) érdekeinek megfelelően korlátozza a politikai véleménynyilvánítást.



A BJP szóvivője, Pradeep Bhandari ezzel szemben az ellenzéki aktivistákat bírálta a magántulajdon megrongálása miatt.



A Kongresszus Párt a Meta átláthatósági jelentésére is hivatkozott. Eszerint 2026 első felében több mint 5,4 millió bejegyzést és fiókot érintettek az indiai jogszabályok alapján alkalmazott korlátozások, míg 2025 egészében mintegy 70 ezret.



Az adatok azonban nem mutatják meg, hogy ezek közül hány intézkedés érintett politikai tartalmakat vagy ellenzéki felhasználókat.



A Meta közlése szerint a korlátozások többségét az indiai jogszabályoknak való megfelelés tette szükségessé. A vállalat a tüntetéseket nem kívánta kommentálni.



Az indiai kormány álláspontja szerint a tartalomeltávolítási előírások célja a jogszabályok betartatása, valamint a közbiztonság és a nemzetbiztonság védelme.



India februárban szigorította a közösségi platformokra vonatkozó szabályokat: a vállalatoknak bizonyos hatósági felszólítások után a korábbi 36 óra helyett már három órán belül el kell távolítaniuk a jogellenes tartalmakat.



Az ellenzék vasárnap ismét figyelmeztette a Metát, hogy hat napja maradt követelései teljesítésére. Amennyiben ez nem történik meg, országos demonstrációkat helyezett kilátásba.