Elképesztő lelet

Megnyitották az FBI-akták helyett az erdészeti iratokat: újra előkerült a Big foot rejtélye

Több évtizedes dokumentumokat, fényképeket és állítólagos lábnyomokról készült gipszlenyomatokat tett közzé az amerikai Erdészeti Szolgálat, de a legendás Nagylábú létezésére továbbra sincs tudományosan elfogadott bizonyíték. 2026.11.22 05:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újra reflektorfénybe került Amerika egyik legismertebb rejtélye, a Nagyláb(ú), miután az Egyesült Államok Erdészeti Szolgálata (US Forest Service) több évtizedes iratokat hozott nyilvánosságra az állítólagos észlelésekről. A dokumentumok között fényképek, tanúvallomások és egy 1982-es vizsgálat részletei is szerepelnek.



A három archív dokumentumot október 15-én, különösebb bejelentés nélkül tették közzé a hatóság honlapján. Az iratok 1941-ig visszanyúló történeteket tartalmaznak Washington és Montana államból. A nyilvánosságra hozatalról elsőként a The Washington Post számolt be pénteken.



Az egyik legérdekesebb ügy Paul Freeman erdészhez kapcsolódik, aki 1982-ben azt állította, hogy a washingtoni Umatilla Nemzeti Erdőben megpillantotta a Nagylábat, majd néhány nappal később különös lábnyomokat talált.



A nyomokat egy vadbiológus és az amerikai határőrség egyik munkatársa is megvizsgálta, de arra jutottak, hogy azok nem bizonyítják az ismeretlen lény létezését, és felmerült a szándékos megtévesztés lehetősége is.



Grover Krantz, a Washingtoni Állami Egyetem antropológusprofesszora azonban más véleményen volt. A gipszlenyomatok vizsgálata után azt állította, hogy a nyomokon látható bőrredők olyan részleteket mutatnak, amelyeket szerinte nem lehetett volna mesterségesen előállítani.



A másik két dokumentumban montanai lakosok beszámolói olvashatók. A szemtanúk hatalmas, erős szagot árasztó teremtményekről beszéltek, amelyek hangosan mozogtak a sűrű növényzetben, és szokatlan lábnyomokat hagytak maguk után.



Az Erdészeti Szolgálat nem árulta el, miért éppen most hozta nyilvánosságra az iratokat. A szervezet szóvivője mindössze annyit közölt, hogy az archív anyagok közzétételekor figyelembe veszik a kutatók, az újságírók és a nagyközönség érdeklődését.



A dokumentumok megjelenése egybeesik azzal, hogy az amerikai kormány Donald Trump elnök kezdeményezésére az azonosítatlan repülő tárgyakkal kapcsolatos iratok nyilvánosságra hozatalával is foglalkozik. A két ügy közötti kapcsolatról azonban nincs megerősített információ.



Az Erdészeti Szolgálat októberben Kaliforniában külön rendezvényt is szervezett „Nagyláb a hátsó kertedben” címmel. Az eseményen Kathy Strain régész arról beszélt, hogy a Sierra Nevada nyugati részén 65 állítólagos észlelést jelentettek. A szakember saját elmondása szerint 2012-ben Oklahomában két fiatal példányt is látott.



Strain a Nagylábhoz kapcsolódó turizmus fejlesztését is felvetette, mivel a legendás teremtmény iránti érdeklődés jelentős látogatói vonzerőt jelenthet.



A most nyilvánosságra hozott iratok tehát nem a Nagyláb létezését igazolják, hanem azt dokumentálják, hogy az amerikai hatóságok már évtizedekkel ezelőtt is foglalkoztak a különös bejelentésekkel.