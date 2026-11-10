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Letartóztatták azt a férfit, aki a rendőrség nevében küldött csaló smseket
Letartóztatták azt a férfit, aki rendőrségi értesítésnek álcázott adathalász smseket küldött egy mozgó gépkocsiból működtetett hamis mobil bázisállomás segítségével.2026.11.10 18:40MTI
Zsikla Árpád, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Bűnügyi Szervek Digitális Bűnözés Elleni Szolgálat Digitális Bűnözés Elleni Főosztály kiberszakértője az ügy felderítéséről szóló keddi sajtótájékoztatón azt mondta: közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítja az NNI a kínai állampolgárságú férfit, akit "rekordidő alatt" elkaptak.
A csaló smsek a rendőrség nevében azt állították, hogy a címzett járművével közlekedési jogsértést követtek el, és a részletek megtekintéséhez egy internetes link megnyitását kérték.
Az előfizetői bejelentéseken túl a Yettel mobilszolgáltató is észlelte a hálózati rendellenességeket, a cég ezért a rendőrséghez fordult - tette hozzá.
Zsikla Árpád ismertette: július 22-én Budapesten kezdték a nyomozást, és még aznap azonosították az elkövetőt Pécsen, a munkába a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) mérésügyi szakembereit is bevonták.
Hangsúlyozta: korábban nem fordult még elő ilyen jellegű bűncselekmény Magyarországon, de az első jelzéstől számítva öt nap alatt sikeres műveletet hajtottak végre, ami kiemelkedő gyorsaságot jelent a hasonló európai példákhoz képest.
A szakértő tájékoztatása szerint több mint 88 ezer hálózati csatlakozást rögzítettek a hamis állomáshoz. A bűncselekménynek kilenc sértettje van, a nekik okozott kár pedig csaknem ötmillió forint - fűzte hozzá.
Kitért arra is, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a 27 éves tettesnek Magyarországon nem volt segítője, de a nyomozók még vizsgálják a gyanúsított külföldi kapcsolatrendszerét. A hálózat teljes felderítéséhez az NNI már felvette a kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel és külföldi társhatóságokkal - mutatott rá.
Zsikla Árpád kiemelte: a rendőrség soha nem küld smsben vagy emailen közlekedési szabályszegésről szóló felszólítást, nem küld linkeket, és sohasem kér senkitől személyes vagy banki adatokat.
Ha valaki csalásnak esik áldozatul, elsőként a pénzintézetét értesítse, hogy a számlája biztonságban legyen, aztán tegye meg a rendőrségi feljelentést - tanácsolta a szakértő.
Hári Krisztián, a Yettel Magyarország Zrt. biztonsági vezetője közölte, az ügyfelek elégedettsége érdekében folyamatosan felügyelik a hálózatot, és egy rutinszerű monitoring alkalmával észlelték a hálózati anomáliát, amelyről értesítették a rendőrséget és az NMHH-t is.
Elmondta, hogy a mobiltelefonok mindig az adott helyen elérhető legerősebb jelet kibocsátó tornyokat keresik a kapcsolódáshoz, a hamis, mozgó bázisállomás pedig olyan erős rádiójelet sugárzott, hogy a telefonok rövid időre lecsatlakoztak a Yettel hálózatról, és átkapcsolódtak a csaló állomására, ekkor kapták meg az smseket.
Hári Krisztián kiemelte: a további támadások megakadályozása érdekében fejlesztéseket indítottak.
Bató Tibor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság mérésügyi igazgatója rögzítette: az ő feladatuk a frekvenciasávok zavartalan használatának biztosítása, ezért is kaptak megkeresést a Yetteltől, illetve a rendőrségtől.
Miután speciális műszerekkel bemérték a hamis jelet, kiderült, hogy azt egy gyorsan mozgó autóból üzemeltetik, így a nyomába tudtak eredni - folytatta, megjegyezve: az új típusú támadás hatására az NMHH ugyancsak "jelentősen fejlesztette a képességeit."
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