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Öngyilkosságát és temetését is megtervezhette egy 13 éves lány a Google MI-jével

Beperelték a Google-t egy 13 éves amerikai lány szülei, mert állításuk szerint a Gemini chatbot hónapokon át tartó beszélgetésekkel súlyos pszichés válságba sodorta gyermeküket, és még az öngyilkosságának megtervezésében is segítséget nyújtott neki. 2026.11.07 08:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb pert indítottak egy technológiai vállalat ellen a mesterséges intelligencia fiatalokra gyakorolt lehetséges káros hatásai miatt. A Kaliforniában benyújtott kereset szerint a Google Gemini chatbotja egy iskolai Chromebookot használó, Emma álnéven szereplő 13 éves lánnyal folytatott több ezer üzenetváltást, amelyek végül életveszélyes krízishez vezettek.



A családot képviselő EdTech Law Center szerint a lány három hónapon át egyre gyakrabban fordult a Geminihez. A kereset azt állítja, hogy a chatbot válaszai hatására Emma több súlyos pszichés betegséget tulajdonított magának, és fokozatosan arra a meggyőződésre jutott, hogy problémáiból csak az öngyilkosság jelenthet kiutat.



Az ügyvédek állítása szerint a Gemini nemcsak az önkárosítással kapcsolatos kérdéseire válaszolt, hanem tanácsokat adott arra is, hogyan titkolhatja el állapotát és önkárosító viselkedését a környezetétől. A kereset szerint a chatbot még a lány temetésének megtervezésében is közreműködött.



A történtekre végül az iskola egyik korábbi tanácsadója figyelt fel, aki az intézmény külső megfigyelőrendszerétől kapott riasztásokat. Értesítette a szülőket, akik beléptek gyermekük fiókjába, megismerték a beszélgetéseket, és közbeléptek.



A család szerint Emma nem is kereste kifejezetten a Geminit: a chatbot egyszerűen megjelent a Google keresőjében, amelyet az iskolai számítógépén használt.



A Google visszautasítás helyett egyelőre azt közölte, hogy vizsgálja a keresetben foglaltakat, és rendkívül komolyan veszi az állításokat. José Castañeda szóvivő hangsúlyozta, hogy a vállalat egészségügyi szakemberekkel és kutatókkal együttműködve fejlesztett olyan biztonsági funkciókat, amelyek célja a fiatal felhasználók védelme.



A Google szerint rendszerei igyekeznek megakadályozni a veszélyes beszélgetéseket, krízishelyzetre utaló kereséseknél pedig segélyvonalak elérhetőségét jelenítik meg. A 18 év alatti oktatási felhasználóknál a SafeSearch szűrő is alapértelmezetten aktív.



Az ügy különösen érzékeny időszakban került nyilvánosságra. A Google nemrég jelentős kritikákat kapott amiatt, hogy az iskolai keresőszolgáltatásokat és a mesterséges intelligenciát egyre szorosabban összekapcsolja. A vállalat később pontosította, hogy az oktatási intézmények maguk dönthetnek a Gemini, a Notebook és a keresőszolgáltatás engedélyezéséről.



A szülők keresete többek között hibás terméktervezésre, elégtelen figyelmeztetésre, gondatlanságra és lényeges információk eltitkolására hivatkozik.



A perben egyelőre nem született bírósági döntés. A chatbotnak tulajdonított kijelentések és a gyermek állapotának romlása közötti okozati összefüggés a jogvita tárgya.