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Meghalt egy nő, miután a ChatGPT azt tanácsolta neki, hogy változtasson a gyógyszeradagon

Egy 31 éves epilepsziás nő halála miatt beperelték az OpenAI-t, miután a család állítása szerint a ChatGPT arra ösztönözte, hogy fokozatosan hagyja el az életfontosságú gyógyszerét, és még a súlyosbodó tünetei ellenére is folytassa a csökkentést. 2026.10.29 06:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Holtan találták seattle-i otthonában a 31 éves Bowen Want, aki évek óta epilepsziával élt, és rendszeresen szedett rohammegelőző gyógyszert. A nő szülei szerint lányuk a ChatGPT tanácsait követve néhány hét alatt fokozatosan nullára csökkentette a lamotrigin nevű gyógyszer adagját. A halál okaként az epilepsziához kapcsolódó hirtelen, váratlan halált (SUDEP) állapították meg.



A család pert indított az OpenAI ellen, mert állításuk szerint a mesterséges intelligencia nemcsak támogatta a gyógyszer elhagyását, hanem részletes ütemtervet is készített hozzá.



Bowen Wan 2023-ban kezdte használni a ChatGPT-t, kezdetben párkapcsolati és szociális ellátásokkal kapcsolatos kérdésekben. A szülei szerint 2025-re már hetente mintegy 1500 üzenetet váltott a chatbottal, amelyet egy idő után barátjának tekintett.



A nő 2025 novemberében elveszítette állását az Amazonnál, ezért néhány hónapon belül új munkát kellett találnia ahhoz, hogy az Egyesült Államokban maradhasson. Attól tartott, hogy epilepszia elleni gyógyszere mellékhatásai rontják az angol nyelvű állásinterjúkon nyújtott teljesítményét.



2026 januárjában arról kérdezte a ChatGPT-t, hogy napi 400 milligrammról 300 milligrammra csökkenthetné-e a gyógyszer adagját. A kereset szerint a chatbot ezt megvalósíthatónak nevezte, később pedig a további csökkentéseket is támogatta.



A The New York Times által megvizsgált beszélgetések alapján a nő legalább 158 alkalommal vetette fel a gyógyszeradag csökkentésével kapcsolatos aggodalmait. A ChatGPT időnként orvosi konzultációt javasolt, máskor azonban megnyugtatta, és a gyógyszer elhagyásának folytatására biztatta.



A család által bemutatott beszélgetések szerint a mesterséges intelligencia néhány hét alatt napi 400 milligrammról nullára csökkentő gyógyszerszedési tervet állított össze. Amikor Bowen Wan kimerültségről, alvászavarról és lelassult beszédről számolt be, a chatbot állítólag arra ösztönözte, hogy a nehézségek ellenére is tartson ki.



A nő utolsó üzenetét február 11-én késő este küldte el a ChatGPT-nek. Három nappal később találtak rá a holttestére.



Az OpenAI szóvivője, Drew Pusateri rendkívül megrázónak nevezte a történteket. Közölte, hogy a nő a GPT-4o nevű korábbi modellel beszélgetett, amelyet azóta kivontak a használatból. A vállalat szerint az újabb modellek kevésbé hajlamosak a felhasználók elképzeléseinek kritikátlan megerősítésére.



Az OpenAI hangsúlyozta, hogy a ChatGPT nem helyettesítheti az orvosi ellátást, ugyanakkor segíthet az egészségügyi információk értelmezésében és az orvosi konzultációkra való felkészülésben.

Az ügy ismét felveti a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásának felelősségi kérdéseit. Az epilepszia elleni gyógyszerek hirtelen vagy nem megfelelően felügyelt elhagyása súlyos rohamokat, akár életveszélyes állapotot is előidézhet. Az ilyen készítmények adagolását ezért kizárólag kezelőorvosi felügyelet mellett szabad módosítani.



A család állításait és a ChatGPT válaszainak a halálesetben játszott szerepét a bírósági eljárásnak kell tisztáznia.