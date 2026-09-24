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2045-re milliószorosára nőhet az emberi intelligencia egy neves jövőkutató szerint
Ray Kurzweil amerikai informatikus és jövőkutató szerint kevesebb mint két évtized választ el bennünket attól a technológiai szingularitástól, amelyben az emberi és a mesterséges intelligencia összeolvad - szerinte ennek eredményeként akár milliószorosára is növelhetjük intelligenciánkat.2026.09.24 08:14ma.hu
Merész jóslattal állt elő ismét Ray Kurzweil, a mesterséges intelligencia és a technológiai fejlődés egyik legismertebb jövőkutatója. A szakember továbbra is kitart évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott előrejelzése mellett: szerinte 2029 körül elérhetjük az emberi szintű általános mesterséges intelligenciát, 2045-re pedig bekövetkezhet a technológiai szingularitás.
Ez Kurzweil értelmezésében már nem egyszerűen azt jelentené, hogy rendkívül fejlett számítógépeket használunk. Az emberi és a gépi intelligencia fokozatosan egyetlen rendszerbe olvadna össze.
A jövőkutató 2024-ben megjelent The Singularity Is Nearer című könyvében azt állítja, hogy ebben többek között az emberi agyat a számítógépekkel összekapcsoló nanotechnológia játszhat majd szerepet. Elképzelése szerint apró nanorobotok juthatnának be nem invazív módon a hajszálerekbe, és interfészt hozhatnának létre az agy és a digitális rendszerek között.
„Természetes és kibernetikus intelligenciánk kombinációjává válunk” – fogalmazott Kurzweil. Jóslata szerint 2045-re az emberi intelligencia akár milliószorosára növekedhet, ami szerinte tudatosságunkat és a világról alkotott képünket is alapvetően átalakíthatja.
Kurzweil nem most kezdett konkrét dátumokat rendelni a technológiai jövőhöz. Már 1999-ben azt jósolta, hogy 2029 környékén érkezhet el az emberi szintű általános mesterséges intelligencia. Akkor ezt sok szakértő túlságosan optimista előrejelzésnek tartotta.
A szingularitás azonban nemcsak technológiai, hanem társadalmi fordulatot is jelentene. Ha a mesterséges intelligencia egyre több emberi munkát képes elvégezni, Kurzweil szerint az általános alapjövedelem is egyre fontosabbá válhat.
Még ennél is merészebb jóslata az emberi élettartamot érinti. Úgy véli, a 2030-as évek elején elérhetjük az úgynevezett „longevity escape velocity”, vagyis az élettartam-növekedési szökési sebesség állapotát. Ez azt jelentené, hogy az orvostudomány fejlődése évente legalább annyi várható élettartamot adna hozzá az életünkhöz, amennyit az öregedéssel elveszítünk.
Kurzweil hangsúlyozza, hogy ez még az ő elképzelése szerint sem jelent garantált halhatatlanságot, hiszen balesetek és más külső okok továbbra is léteznének.
A 2045-ös szingularitás és különösen az intelligencia milliószoros növekedése azonban jelenleg jövőkutatói előrejelzés, nem bizonyított tudományos tény. Hogy Kurzweil több évtizedes jóslata mennyire kerül közel a valósághoz, annak egyik első komoly próbája már hamarosan elérkezik: az általa az emberi szintű mesterséges intelligenciához rendelt 2029-es dátum mindössze néhány évre van.
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