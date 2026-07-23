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Tanulmány: Orbán-párti elfogultságot mutatott egy mesterséges intelligencia a magyar választások előtt
Egy új kutatás szerint a vizsgált mesterséges intelligencia gyakran eltérítette a magyar felhasználókat a később győztes párttól, miközben olyan politikai erőket is ajánlott, amelyek nem is szerepeltek a szavazólapon.2026.07.23 10:41ma.hu
A mesterséges intelligenciák politikai elfogultságát vizsgáló új tanulmány szerint a vizsgált AI-rendszer a 2026 áprilisi magyar országgyűlési választások előtt többször is a kormánypártok felé mutató ajánlásokat adott, miközben a később győztes párt támogatásától gyakran eltántorította a felhasználókat.
A kutatás szerzői szerint a rendszer nemcsak a politikai ajánlásokban mutatott következetlenséget, hanem több esetben olyan pártokat is ajánlott a felhasználóknak, amelyek a választás idején már nem is szerepeltek a szavazólapon.
A tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy az AI politikai kérdésekre adott válaszai nem voltak következetesen semlegesek, ami szerintük felveti annak kérdését, hogy a nagy nyelvi modellek milyen hatással lehetnek a demokratikus döntéshozatalra és a választói tájékozódásra.
A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények kizárólag az általuk vizsgált modellre, az alkalmazott módszertanra és a kutatás időszakára vonatkoznak. Más mesterséges intelligencia-rendszerek eltérő válaszokat adhatnak, és az AI-modellek működése a frissítések hatására idővel jelentősen változhat.
A tanulmány várhatóan tovább erősíti a mesterséges intelligenciák politikai semlegességéről és a választási kampányokban betöltött szerepükről szóló nemzetközi vitát.
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