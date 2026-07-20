Világvége

Globális összeomlásra figyelmeztet az, aki a 2008-as válságot és a Covidot is előre jelezte

Az ITV politikai szerkesztője, Robert Peston szerint a következő egy-két évben komoly globális pénzügyi megrázkódtatás következhet, amelynek középpontjában a mesterséges intelligenciába áramló óriási befektetések állhatnak.



Peston azért kap kiemelt figyelmet, mert korábban a 2008-as pénzügyi válság előtt is rendszeresen figyelmeztetett a bankrendszer problémáira, illetve elmondása szerint már 2019 végén komoly veszélyt látott a Vuhanból induló új koronavírus-járványban.



A brit újságíró most attól tart, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésére fordított hatalmas összegek – különösen az adatközpontok és az energiaellátást biztosító infrastruktúra építése – olyan befektetési buborékot alakíthatnak ki, amelyet a vártnál gyengébb üzleti eredmények nem tudnak majd igazolni.



Véleménye szerint, ha a vállalatok nem termelik ki a befektetők által remélt nyereséget, csődök következhetnek, a befektetők elveszíthetik a bizalmukat, ami jelentős tőzsdei visszaesést idézhet elő.



Peston ugyanakkor úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia hosszú távon így is alapvetően átalakítja a gazdaságot, hasonló jelentőségű változást hozva, mint egykor az ipari forradalom. Szerinte azonban az automatizáció és a robotika tömegesen válthat ki munkahelyeket.



A brit újságíró arra figyelmeztetett, hogy ha emberek milliói veszítik el a munkájukat, miközben nem jönnek létre új, hasonló számú állások, az nemcsak a megélhetést veszélyezteti, hanem az állami adóbevételeket és a közszolgáltatások finanszírozását is.



Ennek ellenére Peston optimistának tartja magát. Azt mondja, a lehetséges negatív forgatókönyvek felvázolásának éppen az a célja, hogy időben felismerjék a kockázatokat, és még azelőtt lépéseket tegyenek, mielőtt azok valóra válnának.



Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ezek Robert Peston személyes előrejelzései és véleményei, nem pedig bizonyított tények. A mesterséges intelligencia gazdasági hatásairól a szakértők között továbbra sincs egyetértés: míg egyes elemzők valóban túlzott befektetési optimizmustól tartanak, mások szerint az MI hosszú távon jelentős termelékenységnövekedést és új iparágak létrejöttét hozhatja.