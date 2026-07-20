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Globális összeomlásra figyelmeztet az, aki a 2008-as válságot és a Covidot is előre jelezte
Robert Peston szerint az AI körüli befektetési láz néhány éven belül súlyos pénzügyi válságot idézhet elő.2026.07.20 08:45ma.hu
Az ITV politikai szerkesztője, Robert Peston szerint a következő egy-két évben komoly globális pénzügyi megrázkódtatás következhet, amelynek középpontjában a mesterséges intelligenciába áramló óriási befektetések állhatnak.
Peston azért kap kiemelt figyelmet, mert korábban a 2008-as pénzügyi válság előtt is rendszeresen figyelmeztetett a bankrendszer problémáira, illetve elmondása szerint már 2019 végén komoly veszélyt látott a Vuhanból induló új koronavírus-járványban.
A brit újságíró most attól tart, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésére fordított hatalmas összegek – különösen az adatközpontok és az energiaellátást biztosító infrastruktúra építése – olyan befektetési buborékot alakíthatnak ki, amelyet a vártnál gyengébb üzleti eredmények nem tudnak majd igazolni.
Véleménye szerint, ha a vállalatok nem termelik ki a befektetők által remélt nyereséget, csődök következhetnek, a befektetők elveszíthetik a bizalmukat, ami jelentős tőzsdei visszaesést idézhet elő.
Peston ugyanakkor úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia hosszú távon így is alapvetően átalakítja a gazdaságot, hasonló jelentőségű változást hozva, mint egykor az ipari forradalom. Szerinte azonban az automatizáció és a robotika tömegesen válthat ki munkahelyeket.
A brit újságíró arra figyelmeztetett, hogy ha emberek milliói veszítik el a munkájukat, miközben nem jönnek létre új, hasonló számú állások, az nemcsak a megélhetést veszélyezteti, hanem az állami adóbevételeket és a közszolgáltatások finanszírozását is.
Ennek ellenére Peston optimistának tartja magát. Azt mondja, a lehetséges negatív forgatókönyvek felvázolásának éppen az a célja, hogy időben felismerjék a kockázatokat, és még azelőtt lépéseket tegyenek, mielőtt azok valóra válnának.
Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ezek Robert Peston személyes előrejelzései és véleményei, nem pedig bizonyított tények. A mesterséges intelligencia gazdasági hatásairól a szakértők között továbbra sincs egyetértés: míg egyes elemzők valóban túlzott befektetési optimizmustól tartanak, mások szerint az MI hosszú távon jelentős termelékenységnövekedést és új iparágak létrejöttét hozhatja.
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