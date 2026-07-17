Biztonság
Drónokkal figyelik a nagy kiterjedésű vasúti területeket, vége a vonatra mászásnak
A vasúttársaságnál előkészítés alatt van az üzemi területek védelmének megerősítése.2026.07.17 12:42MTI
Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyon védelmét: drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék - jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója, hangsúlyozva: a vonat tetejére mászni életveszélyes.
Hegyi Zsolt azt írta, az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több az olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre - különösen a vonatok tetejére - másztak fel emberek. A vezérigazgató hangsúlyozta, a vasúti üzemi területeken folyamatos a vonatmozgás, a felsővezeték-rendszerben pedig 25 kilovoltos feszültség van.
"Ezek olyan veszélyforrások, amelyekkel szemben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat" - emelte ki Hegyi Zsolt.
A vasúttársaságnál előkészítés alatt van az üzemi területek védelmének megerősítése.
Pilotprogramot indítanak, amelynek részeként drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. A drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában - ismertette a vezérigazgató.
Hegyi Zsolt bejegyzésében arra kért mindenkit - különösen a fiatalokat -, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti üzemi területekre. "Egy tiltott bejutás nem kaland, hanem életveszély. Egyetlen fénykép, videó vagy rövidebb út sem érhet annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe" - hangsúlyozta a vezérigazgató.
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