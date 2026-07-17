Biztonság

Drónokkal figyelik a nagy kiterjedésű vasúti területeket, vége a vonatra mászásnak

Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyon védelmét: drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék - jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója, hangsúlyozva: a vonat tetejére mászni életveszélyes.



Hegyi Zsolt azt írta, az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több az olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre - különösen a vonatok tetejére - másztak fel emberek. A vezérigazgató hangsúlyozta, a vasúti üzemi területeken folyamatos a vonatmozgás, a felsővezeték-rendszerben pedig 25 kilovoltos feszültség van.



"Ezek olyan veszélyforrások, amelyekkel szemben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat" - emelte ki Hegyi Zsolt.



A vasúttársaságnál előkészítés alatt van az üzemi területek védelmének megerősítése.



Pilotprogramot indítanak, amelynek részeként drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. A drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában - ismertette a vezérigazgató.



Hegyi Zsolt bejegyzésében arra kért mindenkit - különösen a fiatalokat -, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti üzemi területekre. "Egy tiltott bejutás nem kaland, hanem életveszély. Egyetlen fénykép, videó vagy rövidebb út sem érhet annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe" - hangsúlyozta a vezérigazgató.