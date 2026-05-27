A TikTok harmadik éve a legértékesebb kínai márka

A TikTok idén már a harmadik egymást követő évben volt a legértékesebb márka Kínában a Brand Finance China 500 összeállítása szerint. A TikTok/Douyin közösségi hálózat márkaértéke egy év alatt 45 százalékkal, 153,5 milliárd dollárra nőtt - áll a Brand Finance honlapján.



Nem volt változás tavalyhoz képest a 2-4. helyen álló cégek esetében sem. Továbbra is a lista második helyén áll a State Grid Corporation of China energiahálózati vállalat, amelynek a márkaértéke 20 százalékkal, 102,4 milliárd dollárra emelkedett. A harmadik helyen maradt a 15 százalékkal 90,9 milliárd dollár márkaértékre dráguló Industrial and Commercial Bank of China.



A negyedik ugyancsak egy bank, a China Construction Bank márkaértéke egy év alatt 1,5 százalékkal 77,2 milliárd dollárra csökkent.



Az ötödik és a hatodik helyen csere történt. Az ötödikre jött föl a 10,9 százalékkal 70,8 milliárd dollárra dráguló Bank of China, míg a hatodikra csúszott vissza az Agricultural Bank Of China, amelynek 10,6 százalékkal 62,8 milliárd dollárra csökkent a márkaértéke.



Megtartotta hetedik helyét a Moutai szeszipari vállalat, márkaértéke 2,2 százalékkal 59,6 milliárd dollárra emelkedett.



A Tencent kínai internetes óriáscég márkaértéke 18,3 százalékkal 52,1 milliárd dollárra emelkedett, amivel a tavalyi kilencedik helyről a nyolcadikra rukkolt előre. A tavaly nyolcadik China Mobile telekommunikációs márka a kilencedik helyre lépett vissza, márkaértéke 5,2 százalékkal 49,4 milliárd dollárra nőtt.



A Ping An biztosítási márka maradt a tizedik helyen 48,8 milliárd dollár márkaértékkel, ami 13 százalékkal haladta meg a tavalyit.



Az összeállítás szerint Kína 100 legértékesebb márkájának az értéke 8 százalékkal 2130 milliárd dollárra nőtt.

A Top 100-ban szereplő 64 banki márka összesített értéke egy év alatt 1,2 százalékkal, 473,4 milliárd dollárra nőtt. Eközben a 13 biztosítási márka értéke 2 százalékkal, 136 milliárd dollárra emelkedett.



A százas listán szereplő 30 autógyártó együttes márkaértéke 10 százalékkal 54,6 milliárd dollárra nőtt. A legértékesebb autómárka a BYD, márkaértéke 23 százalékkal, 17,3 milliárd dollárra emelkedett.



Az olaj- és gázszektor 3 százalékos márkaérték-növekedést mutatott, 74,1 milliárd dollárra nőtt, az elektronikai és félvezető szektorban a márkaérték 16 százalékkal 184 milliárd dollárra bővült.