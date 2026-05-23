Lángba borult a Starship: hatalmas robbanással ért véget a SpaceX újabb tesztrepülése - videók

Az Elon Musk-féle óriásűrhajó sikeresen teljesítette fő feladatait, majd a Csendes-óceánba érkezés után felrobbant.

2026.05.23 06:11ma.hu
Újabb látványos tesztrepülést hajtott végre a SpaceX, amikor a gigantikus Starship űrhajó sikeresen végrehajtotta küldetésének legfontosabb szakaszait, majd a leszállást követően hatalmas tűzgömbbé változott az Indiai-óceánon.

A Starship a texasi Starbase indítóállásról emelkedett a magasba, és több mint egyórás repülést hajtott végre. A küldetés során az űrhajó tesztelte új rendszereit, valamint próba-Starlink műholdakat is kibocsátott.

A repülés végén a Starship visszatért a Föld légkörébe, végrehajtotta a fékezőmanővert, majd elérte a kijelölt vízreszállási zónát az Indiai-óceán térségében.

A SpaceX élő közvetítésén azonban jól látszott, hogy közvetlenül a vízre érkezés után az űrhajó oldalra dőlt, majd néhány másodperccel később hatalmas robbanásban megsemmisült.

A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta: a robbanást nem tekintik kudarcnak. A mostani Starship-verziót eleve nem tervezték visszanyerhetőre, és a SpaceX fejlesztési filozófiájának része, hogy a tesztek során szerzett adatok alapján gyors ütemben fejlesztik tovább a rendszert.

A beszámolók szerint a repülés közben az egyik hajtómű meghibásodott, de az űrhajó így is teljesíteni tudta fő küldetési céljait.

A rendszerhez tartozó Super Heavy gyorsítórakéta korábban vált le az űrhajóról, és szintén irányított vízre érkezést hajtott végre a Mexikói-öböl térségében.

A Starship kulcsszerepet játszik a SpaceX hosszú távú terveiben. A vállalat ezt a rendszert szánja a Holdra és később a Marsra induló küldetésekhez, miközben a NASA Artemis-programjában is fontos szerepet kapna.

Elon Musk célja egy teljesen újrahasznosítható űrrendszer létrehozása, amely a jövőben embereket és rakományt is képes lehet rendszeresen szállítani a világűrbe.

