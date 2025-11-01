Tech

Szolnoki Szabolcs: megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye

A kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad. 2025.11.01 19:17 MTI

A Mesterséges Intelligencia Stratégia megújítását követően hazánk újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye, amely hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.



A közleményben idézték Szolnoki Szabolcsot, a tárca technológiáért, űriparért és védelmi iparért felelős helyettes államtitkárát, aki hangsúlyozta: a kormány célja, hogy megteremtse a biztonságos, átlátható és felelős mesterségesintelligencia- (MI-) használat jogi kereteit.



A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai előkészítése mellett megalkotott jogszabály szorosan kapcsolódik a kormány 2025 szeptemberében elfogadott új Mesterséges Intelligencia Stratégiájához, amely hozzájárul, hogy a magyar emberek és a hazai kkv-k a technológiai fejlődés nyertesei legyenek - tette hozzá, jelezve: a 2025. évi LXXV. törvény az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének végrehajtása mellett a magyarországi vállalkozások és felhasználók védelmét is hatékonyan biztosítja.



A helyettes államtitkár kiemelte, hogy a hazai intézményrendszer kialakítása során is a nemzeti érdekek és a magyar innovációs potenciál volt meghatározó. A jogszabály ezt szem előtt tartva jelöli ki azokat a hazai hatóságokat, amelyek az uniós MI-rendelet végrehajtásáért felelnek: egyrészt a bejelentő hatóságot, amely az MI-rendszerek megfelelőségét tanúsító szervezeteket jelöli ki. Másrészt a piacfelügyeleti hatóságot, amely az MI-rendszerek jogszerű használatát ellenőrzi.



Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.



A tájékoztatás szerint a kormány stratégiai döntésével összhangban a törvény létrehozza a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácsot. A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos által vezetett testület irányelvek kidolgozásával segíti majd az egységes jogalkalmazást, figyelemmel kíséri a technológiai fejlődést és a hatósági gyakorlatot, valamint ajánlásokkal és szakpolitikai javaslatokkal támogatja a kormány munkáját.



A tanács széleskörű egyeztetési fórumként fog működni, amely rendszeresen konzultál az MI hazai szereplőivel - a kutatási, gazdasági és társadalmi szféra képviselőivel egyaránt - áll a közleményben.