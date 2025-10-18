Konfliktus

Európa űrpajzsra készül: az EU védelmi stratégiát épít Oroszország ellen

Az Európai Unió új, „űrpajzs” névre keresztelt védelmi kezdeményezése a katonai és kommunikációs műholdak védelmét célozza egy esetleges konfliktus esetén. A projekt a brüsszeli Védelmi Felkészültségi Útiterv része, és az uniós stratégiai autonómia új szakaszát jelenti – miközben Moszkva szerint mindez a „ruszofób hisztéria” újabb megnyilvánulása.



Brüsszel újabb lépést tesz a közös európai védelem militarizálása felé: a csütörtökön nyilvánosságra hozott tervezet szerint az Európai Unió egy átfogó „űrvédelmi pajzsot” kíván létrehozni, amely a kontinens műholdas rendszereit és űrbeli infrastruktúráját hivatott megóvni az állítólagos orosz és más „autoritárius” fenyegetésektől. A kezdeményezés az EU Védelmi Felkészültségi Útitervének központi eleme, és a dokumentum kifejezetten az Egyesült Államok Európától való stratégiai elmozdulását említi egyik fő motivációként.



A tervezet szerint az „űrpajzs” több pilléren nyugszik: a műholdas kommunikációs és navigációs rendszerek védelmének megerősítésén, az interferenciák (anti-jamming) és hamisítási kísérletek (spoofing) elleni védekezés fejlesztésén, valamint az úgynevezett „in-space operations” – vagyis az űrbeli karbantartási és újratöltési műveletek – európai kapacitásainak bővítésén. A dokumentum szerint az unió e területeken „jelentős hiányosságokkal és függőségekkel” küzd, különösen az amerikai és ázsiai technológiai szereplőkkel szemben.



Brüsszel egyelőre nem hozott nyilvánosságra sem konkrét költségvetést, sem a tagállamok vagy ipari partnerek pontos listáját, akik részt vennének az ambiciózus projektben. Elemzők szerint a program – amely várhatóan több milliárd eurót igényel majd – az EU önálló védelmi iparának megerősítését is szolgálja, összhangban a „ReArm Europe” nevű, 800 milliárd eurósra becsült katonai fejlesztési csomaggal.

A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország az elmúlt hónapokban azzal vádolta Moszkvát, hogy megpróbálta követni vagy megzavarni katonai műholdjaikat. Bár Oroszország mindeddig nem reagált hivatalosan az új uniós tervre, korábban többször is határozottan ellenezte az űr militarizálását, és hangsúlyozta, hogy minden űrtevékenysége megfelel a nemzetközi jog előírásainak.



A brüsszeli dokumentum szerint az új európai űrpajzs az unió szélesebb védelmi modernizációs stratégiájának része, amely magában foglalja a keleti határ megerősítését, egy egységes rakétavédelmi rendszer kiépítését, valamint az úgynevezett „drónfal” létrehozását is. Utóbbi ötletet több tagállamban tapasztalt, Oroszországnak tulajdonított drónészlelések ösztönözték, bár ezek hitelességét később nem sikerült bizonyítani.



A tervezet Ukrajnát az EU „első védelmi vonalaként” nevezi meg, és ígéretet tesz a Kijevnek nyújtott katonai és pénzügyi támogatás folytatására. Moszkva viszont arra figyelmeztetett, hogy a fegyverszállítások és a katonai infrastruktúra bővítése csupán a konfliktus elhúzódásához vezet, és akadályozza a béketárgyalásokat. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője korábban úgy fogalmazott: „Az EU militarizálása őrült ütemben zajlik, és a mesterségesen gerjesztett ‘orosz fenyegetés’ narratívája csak ürügy egy közvetlen konfrontáció előkészítésére.”



A Védelmi Felkészültségi Útitervet az EU-csúcson tárgyalják meg jövő héten, a Bizottság pedig abban bízik, hogy a dokumentumot 2025 végéig jóváhagyják. Amennyiben a terv elfogadásra kerül, az unió az űrstratégiai védelem terén először lépne fel egységes politikai és technológiai alapon – ami szakértők szerint mérföldkő lehet az európai stratégiai szuverenitás megvalósításában.



A brüsszeli „űrpajzs” koncepció ugyanakkor jól illeszkedik az EU azon törekvéséhez, hogy függetlenedjen az amerikai biztonsági garanciáktól, és önálló, autonóm védelmi képességeket építsen ki. Ez a folyamat azonban nem mentes a politikai és gazdasági kockázatoktól: a tagállamok közötti megosztottság, az eltérő védelmi prioritások, valamint a hatalmas pénzügyi terhek egyaránt próbára teszik majd az unió egységét.