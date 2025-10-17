EU

Uniós képviselők memóriabővítést javasolnak az Európai Bizottság elnökének

Ursula von der Leyen ismét a bírálatok kereszttüzébe került amiatt, hogy elveszítette vagy törölte azokat az üzeneteket, amelyek több milliárd eurós uniós szerződésekhez kapcsolódtak. Egy csoport európai parlamenti képviselő most gúnyos módon azt javasolta, hogy kapjon egy nagyobb tárhelyű telefont, hogy a jövőben ne tűnjenek el a fontos kommunikációk.



Újabb botrány kerekedett Ursula von der Leyen körül az Európai Parlamentben, miután egy képviselői csoport ironikus javaslattal élt: szerintük az Európai Bizottság elnökének „nagyobb memóriájú” okostelefont kellene biztosítani, hogy a jövőben megőrizze az összes hivatalos üzenetét. A kezdeményezést Christine Anderson német és Charlie Weimers svéd képviselő vezette, és már 57 európai parlamenti képviselő csatlakozott hozzá, elsősorban jobboldali pártokból. A Politico szerint a lépés „politikai trollkodásnak” is tekinthető, de egyben a Bizottság átláthatóságát érintő komoly kritikát is megfogalmaz.



Von der Leyen az elmúlt években többször is az uniós ellenőrző szervek célkeresztjébe került, amiért nem őrizte meg azokat az üzeneteket, amelyek kulcsfontosságú pénzügyi döntésekhez kapcsolódtak. A legemlékezetesebb eset a Pfizerrel kötött, 35 milliárd eurós vakcinabeszerzési megállapodás volt, amelynek részleteiről az elnök személyesen egyeztetett SMS-ben és a Signal-alkalmazáson keresztül. Amikor az Európai Ombudsman és több újságíró kérte ezeknek az üzeneteknek a nyilvánosságra hozatalát, a Bizottság azt válaszolta, hogy az üzenetek „elvesztek” vagy automatikusan törlődtek a telefonról a tárhely korlátai miatt.

Nem ez volt az első alkalom, hogy von der Leyen digitális kommunikációjával kapcsolatban kérdések merültek fel. Német védelmi miniszteri időszaka alatt is több száz üzenet tűnt el, amelyek egy 700 millió eurós beszerzési szerződéshez kapcsolódtak. Az esetek sorozata az uniós intézmények átláthatóságába vetett bizalmat is megingatta, különösen annak fényében, hogy az Európai Unió Bírósága már korábban kimondta: minden hivatalos kommunikációt archiválni kell, függetlenül attól, hogy az e-mailen, SMS-ben vagy más digitális platformon zajlott.



A legújabb ügyben az is napvilágra került, hogy von der Leyen nemrég megtagadta azoknak az üzeneteknek a kiadását is, amelyeket Emmanuel Macron francia elnökkel váltott a dél-amerikai Mercosur-kereskedelmi megállapodás kapcsán. A francia elnök állítólag arra kérte őt, hogy blokkolja az egyezményt, ám a Bizottság azzal érvelt, hogy az üzenetek automatikusan törlődtek a Signal biztonsági beállításai miatt. Az Európai Ombudsmannő, Teresa Anjinho ezért vizsgálatot indított a hivatalos kommunikáció megőrzésének elmulasztása miatt.



A „memóriabővítésről” szóló módosító javaslat persze nemcsak gúnyos gesztus, hanem politikai üzenet is: az Európai Parlament jobboldali képviselői ezzel kívánják felhívni a figyelmet arra, hogy a Bizottság elnöke a transzparencia követelményei alól sem mentesülhet. A javaslat szerint megfelelő finanszírozást kell biztosítani egy olyan készülékre és informatikai támogatásra, amely lehetővé teszi, hogy „minden üzenet megőrződjön, kivétel nélkül”.



Az ügy újabb példája annak, hogyan vált a digitális kommunikáció és az adatmegőrzés kérdése az európai politika egyik legérzékenyebb területévé. A von der Leyen körüli botrány nem csupán személyes felelősségről szól, hanem arról is, hogy az uniós intézmények mennyire képesek megfelelni saját átláthatósági elvárásaiknak. Miközben az Európai Bizottság a tagállamoktól és a cégektől szigorú adatmegőrzési szabályokat követel, saját vezetőjének üzenetei továbbra is nyomtalanul tűnnek el – ez pedig egyre több európai politikus és választó szemében a hitelesség kérdését is felveti.