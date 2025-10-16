Az OpenAI új irányt vesz
Erotikus tartalmakat is engedélyez a ChatGPT felnőtt felhasználók számára
A döntés komoly technológiai és gazdasági jelentőséggel bír.2025.10.16 14:03ma.hu
Az OpenAI decembertől megnyitja a lehetőséget a ChatGPT-ben az erotikus témájú beszélgetések előtt – jelentette be Sam Altman, a vállalat vezérigazgatója. Az újítás kizárólag hitelesített, nagykorú felhasználók számára lesz elérhető, és a cég szerint a döntés egy átfogóbb fejlesztési stratégia része, amelynek célja a mesterséges intelligencia „emberközelibb” és személyre szabottabb működése.
Az OpenAI eddig szigorúan tiltotta a szexuálisan explicit tartalmak megjelenését minden platformján, de Altman közlése szerint a vállalat mostanra olyan biztonsági és etikai védelmi rendszereket fejlesztett, amelyek lehetővé teszik a korábbi korlátozások részleges feloldását. A vezérigazgató a közösségi médiában arról írt, hogy a ChatGPT „új személyiséget” kap, és képes lesz olyan kérések teljesítésére is, amelyeket korábban automatikusan elutasított a tartalmi szabályozás.
Altman szerint az irányváltás része annak a filozófiának, hogy a felnőtt felhasználókat felnőttként kell kezelni. A változás ugyanakkor nem jelenti a biztonsági és mentális egészségügyi szempontok elhanyagolását – az OpenAI olyan mesterséges intelligencia-alapú moderációs technológiákat vezetett be, amelyek célja, hogy az erotikus tartalmak kizárólag biztonságos és beleegyezésen alapuló keretek között maradjanak. Az új rendszer az „age-gating” funkció kiterjesztésével azonosítja a felhasználók életkorát, ám a cég egyelőre nem árulta el pontosan, milyen módszerekkel fogja ellenőrizni a nagykorúságot.
We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.— Sam Altman (@sama) October 14, 2025
Now that we have...
A döntés komoly technológiai és gazdasági jelentőséggel bír. A mesterséges intelligencia fejlesztéseiben egyre nagyobb hangsúlyt kap a személyre szabás és az érzelmi interakció, a digitális társkapcsolatokat nyújtó chatbotok pedig új piacot teremtenek a technológiai szektorban. Altman bejelentése közvetlen válasz lehet Elon Musk rivális fejlesztésére, a Grok nevű AI-ra, amely a X (korábban Twitter) platformon belül már kínál felnőtt témájú virtuális beszélgetéseket. A két egykori üzlettárs, majd versenytárs közötti technológiai rivalizálás ezzel újabb szintre lép: míg Musk rendszere gyakran váltott ki vitát a tinédzserek számára is elérhető explicit funkciók miatt, az OpenAI hangsúlyozza, hogy az ő megközelítésük kontrollált és felelősségteljes lesz.
A felhasználói reakciók vegyesek: egyesek üdvözölték a döntést, mondván, a mesterséges intelligencia fejlődésének természetes iránya a valósághű, felnőtt interakciók felé vezet, míg mások attól tartanak, hogy a ChatGPT „AI OnlyFansszá” válhat, ahol a mesterséges társalgás erotikus élménnyé alakul. Etikai szakértők szerint a lépés mérföldkő lehet az AI-szabályozásban, hiszen új kérdéseket vet fel a digitális intimitás, a felhasználói beleegyezés és az adatvédelem határairól.
A ChatGPT decemberre tervezett frissítése nem csupán tartalmi, hanem üzleti értelemben is fordulópont lehet. A felnőtt felhasználókra célzott prémiumfunkciók új bevételi csatornákat nyithatnak az OpenAI számára, miközben az etikai és technológiai keretek szigorítása azt szolgálja, hogy a mesterséges intelligencia egyszerre maradjon szabadságpárti és felelősségteljes. A döntés tehát nem pusztán a ChatGPT fejlődéstörténetében jelent új fejezetet, hanem az egész AI-iparágban is: a határ a mesterséges intelligencia hasznossága és erkölcsi felelőssége között most válik igazán kézzelfoghatóvá.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:05 Újabb erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - egy hét alatt már a negyedik nagyobb rengés
- 16:00 Az USA ezentúl csak a fehér menekülteket részesíti előnyben
- 14:03 Erotikus tartalmakat is engedélyez a ChatGPT felnőtt felhasználók számára
- 12:01 Budapest lehet Putyin és Trump történelmi találkozójának helyszíne
- 10:57 Betilthatják a füstszűrős cigarettákat és az e-cigarettákat az EU-ban
- 8:51 Halálos kormányellenes tiltakozások rázták meg Perut - itt is a Z-generációsok vezetik az utcai mozgalmat
- 6:49 Továbbra is állnak az amerikai szövetségi intézmények
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06