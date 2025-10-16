Az OpenAI új irányt vesz

Erotikus tartalmakat is engedélyez a ChatGPT felnőtt felhasználók számára

Az OpenAI decembertől megnyitja a lehetőséget a ChatGPT-ben az erotikus témájú beszélgetések előtt – jelentette be Sam Altman, a vállalat vezérigazgatója. Az újítás kizárólag hitelesített, nagykorú felhasználók számára lesz elérhető, és a cég szerint a döntés egy átfogóbb fejlesztési stratégia része, amelynek célja a mesterséges intelligencia „emberközelibb” és személyre szabottabb működése.



Az OpenAI eddig szigorúan tiltotta a szexuálisan explicit tartalmak megjelenését minden platformján, de Altman közlése szerint a vállalat mostanra olyan biztonsági és etikai védelmi rendszereket fejlesztett, amelyek lehetővé teszik a korábbi korlátozások részleges feloldását. A vezérigazgató a közösségi médiában arról írt, hogy a ChatGPT „új személyiséget” kap, és képes lesz olyan kérések teljesítésére is, amelyeket korábban automatikusan elutasított a tartalmi szabályozás.



Altman szerint az irányváltás része annak a filozófiának, hogy a felnőtt felhasználókat felnőttként kell kezelni. A változás ugyanakkor nem jelenti a biztonsági és mentális egészségügyi szempontok elhanyagolását – az OpenAI olyan mesterséges intelligencia-alapú moderációs technológiákat vezetett be, amelyek célja, hogy az erotikus tartalmak kizárólag biztonságos és beleegyezésen alapuló keretek között maradjanak. Az új rendszer az „age-gating” funkció kiterjesztésével azonosítja a felhasználók életkorát, ám a cég egyelőre nem árulta el pontosan, milyen módszerekkel fogja ellenőrizni a nagykorúságot.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have... — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

A döntés komoly technológiai és gazdasági jelentőséggel bír. A mesterséges intelligencia fejlesztéseiben egyre nagyobb hangsúlyt kap a személyre szabás és az érzelmi interakció, a digitális társkapcsolatokat nyújtó chatbotok pedig új piacot teremtenek a technológiai szektorban. Altman bejelentése közvetlen válasz lehet Elon Musk rivális fejlesztésére, a Grok nevű AI-ra, amely a X (korábban Twitter) platformon belül már kínál felnőtt témájú virtuális beszélgetéseket. A két egykori üzlettárs, majd versenytárs közötti technológiai rivalizálás ezzel újabb szintre lép: míg Musk rendszere gyakran váltott ki vitát a tinédzserek számára is elérhető explicit funkciók miatt, az OpenAI hangsúlyozza, hogy az ő megközelítésük kontrollált és felelősségteljes lesz.



A felhasználói reakciók vegyesek: egyesek üdvözölték a döntést, mondván, a mesterséges intelligencia fejlődésének természetes iránya a valósághű, felnőtt interakciók felé vezet, míg mások attól tartanak, hogy a ChatGPT „AI OnlyFansszá” válhat, ahol a mesterséges társalgás erotikus élménnyé alakul. Etikai szakértők szerint a lépés mérföldkő lehet az AI-szabályozásban, hiszen új kérdéseket vet fel a digitális intimitás, a felhasználói beleegyezés és az adatvédelem határairól.



A ChatGPT decemberre tervezett frissítése nem csupán tartalmi, hanem üzleti értelemben is fordulópont lehet. A felnőtt felhasználókra célzott prémiumfunkciók új bevételi csatornákat nyithatnak az OpenAI számára, miközben az etikai és technológiai keretek szigorítása azt szolgálja, hogy a mesterséges intelligencia egyszerre maradjon szabadságpárti és felelősségteljes. A döntés tehát nem pusztán a ChatGPT fejlődéstörténetében jelent új fejezetet, hanem az egész AI-iparágban is: a határ a mesterséges intelligencia hasznossága és erkölcsi felelőssége között most válik igazán kézzelfoghatóvá.