Német EP-képviselő feljelentést tett Orbán Viktor ellen kémprogram-támadás miatt

Újabb diplomáciai feszültséget okozhat Brüsszel és Budapest között, hogy egy német európai parlamenti képviselő feljelentést tett Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen. Daniel Freund, a Zöldek EP-képviselője szerint a magyar titkosszolgálat kísérelte meg feltörni e-mail fiókját egy izraeli gyártmányú kémprogrammal, közvetlenül az európai parlamenti választások előtt. 2025.10.15 16:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Daniel Freund, a német Zöldek párt európai parlamenti képviselője és a Németországban működő Society for Civil Rights nevű civil szervezet közös büntetőfeljelentést nyújtott be a németországi Krefeld város ügyészségén. A panasz címzettjeként „Orbán Viktor és ismeretlen tettes” szerepel, a feljelentők pedig azt kérik a német hatóságoktól, hogy a kiberrendőrség bevonásával vizsgálják ki a történteket.



Freund és a civil szervezet szerdai közleményében azt írta, „vannak jelek arra, hogy a magyar titkosszolgálat állhat a támadás mögött”. Az eset részletei szerint 2024 májusának végén a képviselő egy e-mailt kapott egy magát ukrán diákként bemutató feladótól, aki arra kérte, írjon rövid nyilatkozatot Ukrajna európai uniós csatlakozásáról. A levélben található hivatkozásról később az Európai Parlament informatikai szakértői megállapították, hogy az valószínűleg a Candiru nevű izraeli cég által fejlesztett kémprogramhoz vezetett. Ezt a vállalatot az Egyesült Államok 2021-ben feketelistára helyezte, miután emberi jogi visszaélésekhez kötötték termékeit.



Freund közleményében úgy fogalmazott, hogy az EP IT-biztonsági szakemberei szerint „a magyar kormány állhat a megfigyelési kísérlet mögött”, ami szerinte egyáltalán nem meglepő. „Orbán megveti a demokráciát és a jogállamiságot. Ha beigazolódik a gyanú, az az Európai Parlament elleni példátlan támadás lenne” – nyilatkozta a képviselő.



A panasz szerint Freund nem kattintott a fertőzött linkre, így az eszköze nem fertőződött meg, ám ha a támadás sikeres lett volna, a hackerek teljes hozzáférést szerezhettek volna az eszközön tárolt adatokhoz, e-mailekhez, valamint a mikrofon és a kamera bekapcsolásával lehallgathatták volna a politikus beszélgetéseit.



A magyar kormány a cikk megjelenéséig nem reagált a megkeresésekre, és hivatalos kommentárt sem adott ki az ügyben. Az elmúlt években több alkalommal is felmerült, hogy Magyarországon kormányzati szervek használták a Pegasus kémprogramot újságírók, ügyvédek és ellenzéki szereplők megfigyelésére, amit Budapest eddig tagadott.



Daniel Freund az egyik legaktívabb kritikusa a magyar kormánynak Brüsszelben. Fontos szerepet játszott abban, hogy az Európai Unió befagyassza a Magyarországnak járó uniós forrásokat, valamint ő volt az egyik kezdeményezője annak is, hogy az EU Tanácsának 2024-es magyar elnökségét felfüggesszék.



A mostani ügy újabb próbatétel lehet a magyar–német kapcsolatokban és az Európai Parlament integritása szempontjából is. Ha a német hatóságok valóban vizsgálatot indítanak, az komoly politikai következményekkel járhat, és tovább növelheti a bizalmatlanságot Magyarországgal szemben az uniós intézményekben. Az ügy kimenetele ezért nemcsak jogi, hanem szimbolikus értelemben is mérföldkő lehet az EU-n belüli demokrácia és kiberbiztonság határainak újraértékelésében.