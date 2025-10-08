Tech
Az EU felgyorsítaná az MI terjedését az iparban és a tudományban
Emellett támogatni kívánja a kis- és középvállalkozásokat sajátos szükségleteik kielégítésében, és segíteni az iparágakat abban, hogy a mesterséges intelligenciát beépítsék működésükbe.2025.10.08 16:39MTI
Az Európai Bizottság stratégiát mutatott be, hogy felgyorsítsa a mesterséges intelligencia használatát a kulcsfontosságú iparágakban és a közszférában, valamint, hogy Európát a mesterséges intelligencia által vezérelt tudomány és kutatás élvonalába helyezze - közölte az uniós bizottság.
A brüsszeli közlemény szerint a stratégiára azért van szükség, mert a mesterséges intelligencia egyre inkább átalakítja a vállalkozások működését, a közszolgáltatásokat és forradalmasítja a tudományt.
A stratégia célja a mesterséges intelligencia átalakító potenciáljának kiaknázása azáltal, hogy ösztönzi a technológia elfogadását a stratégiai és a közszférában, többek között az egészségügyben, a gyógyszeriparban, az energetikában, a mobilitásban, a gyártásban, az építőiparban, az agrár-élelmiszeriparban, a védelemben, a kommunikációban és a kultúrában.
Emellett támogatni kívánja a kis- és középvállalkozásokat sajátos szükségleteik kielégítésében, és segíteni az iparágakat abban, hogy a mesterséges intelligenciát beépítsék működésükbe.
A konkrét intézkedések közé tartozik a mesterséges intelligencián alapuló fejlett egészségügyi szűrőközpontok létrehozása, valamint a gyártás, a környezetvédelem és a gyógyszeripar területét érintő fejlesztések támogatása.
"A stratégia hozzá fog járulni a társadalmi előnyök kiaknázására irányuló uniós intézkedések megerősítéséhez, a pontosabb egészségügyi diagnózisok lehetővé tételétől kezdve a közszolgáltatások hatékonyságának és hozzáférhetőségének javításáig, miközben figyelembe veszi a technológia előnyeit és kockázatait" - fogalmaztak.
A stratégia célja továbbá, hogy az EU-t a mesterséges intelligencián alapuló tudományos innováció központjává tegye képzések révén, a tehetségek megtartásával, valamint a megfelelő tudással rendelkezők bevonzásával az európai munkahelyekere - tette hozzá közleményében az uniós bizottság.
