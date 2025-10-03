Tech

TikTok-fiókokat függesztettek fel a cseh választási beavatkozások miatt

A cseh parlamenti választások előestéjén újabb bizonyítékok kerültek napvilágra arra, hogy a közösségi médiaplatformok, köztük a kínai tulajdonban lévő TikTok, egyre fontosabb terepei a politikai manipulációnak. A hatóságok és független kutatócsoportok szerint a hamis fiókok és oroszbarát narratívákat terjesztő tartalmak a közbeszédet, sőt akár a választások kimenetelét is befolyásolhatják.



A cseh távközlési hivatal megerősítette, hogy a TikTok több tucatnyi fiókot törölt, amelyeket kutatók azonosítottak gyanús, nem hiteles tevékenység miatt. Az Online Risk Labs hálózat szerint 286 olyan fiók működött az országban, amelyek heti szinten 5–9 millió megtekintést generáltak. Ez a szám meghaladja több nagy pártvezető elérését, és különösen azokra a szélsőséges politikai erőkre irányult, amelyek a hagyományos politikai spektrum pereméről kerülhetnek be a hatalomba.



A fiókok által terjesztett tartalmak között szerepeltek Vlagyimir Putyin dicsőítése, az orosz katonai erő demonstrálása, valamint olyan dezinformációk, amelyek legitimálják az orosz agressziót Ukrajnában. A célzott propaganda elsősorban a radikális pártok, például a szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) vagy a szélsőbaloldali Stačilo! támogatottságát igyekezett növelni.



A TikTok szerint augusztus óta proaktívan eltávolították a szabályokat megsértő tartalmak 98,5 százalékát, és több tucat olyan fiókot is, amelyek tisztségviselőket próbáltak megszemélyesíteni. A platform egy úgynevezett Választási Központot is elindított az alkalmazáson belül, amely hiteles információkat nyújt a szavazás menetéről és céljáról.



A közösségi média szerepe Csehországban még mindig mérsékeltebb, mint például Romániában, ahol a tavalyi elnökválasztást végül meg kellett semmisíteni, miután egy NATO-szkeptikus, ultranacionalista jelölt váratlanul győzelmet aratott, részben a TikTokon terjedő kampánytartalmaknak köszönhetően. Ugyanakkor a 2,5 millió cseh TikTok-felhasználó jelentős szám ahhoz, hogy a platformon zajló manipuláció érzékelhető hatással legyen a politikai diskurzusra.



Az ügy súlyosságát jelzi, hogy augusztus végén az Európai Bizottság is részt vett egy egyeztetésen, ahol a legnagyobb technológiai cégek – köztük a Google, a Meta, a Microsoft, a TikTok és az X – képviselőivel vitatták meg a választások biztonságát. Bár a vállalatok készségüket fejezték ki arra, hogy gyorsan reagáljanak a problémákra, a cseh hatóságok hangsúlyozták: a rendszerszintű kockázatok kezeléséért elsősorban Brüsszel viseli a felelősséget.