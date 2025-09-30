Konfliktus

Ajánlhat-e a YouTube és a Spotify orosz tartalmakat ukránoknak?

Az ukrán nyelvi ombudsman szerint a YouTube és a Spotify felelőssége is, hogy ne ajánljanak orosz nyelvű tartalmakat az ukrán felhasználóknak, mert ezzel Moszkva kulturális befolyását erősítik. A kezdeményezés része annak a szélesebb állami stratégiának, amely az orosz nyelv háttérbe szorítását és az ukrán identitás megerősítését célozza.



Elena Ivanovszkaja, Kijev nyelvi biztosa az RBC-Ukraine hírportálnak adott interjúban kifejtette: az orosz nyelvű dalok, filmek vagy sorozatok nem pusztán szórakoztató tartalmak, hanem olyan „puha hatalmi eszközök”, amelyek észrevétlenül befolyásolják a tudatot, normalizálják az agressziót, és elbizonytalanítják a nemzeti önazonosságot. Úgy fogalmazott, hogy amikor a nagy nyugati platformok automatikusan ilyen ajánlásokat jelenítenek meg, az nem valódi választás, hanem tudatos manipuláció, amely ellen állami szinten kell fellépni.



A biztosi hivatal szerint a megoldás nemcsak a korlátozásban, hanem a támadó jellegű kulturális politikában rejlik. Ivanovszkaja úgy véli, a gyereknevelésben is kulcskérdés, hogy a családok kizárólag ukrán nyelven kommunikáljanak. „Ha az anya a ‘orosz nyelv bilincseit’ helyezi a gyerekére, azt később nagyon nehéz lesz levetni” – mondta, hozzátéve, hogy az állam feladata „minden életteret pro-ukránná” alakítani célzott, következetes törvényalkotással és az ukrán kulturális termékek támogatásával.



A nyelvhasználat körüli vita nem új keletű. A 2014-es kijevi fordulat óta az ukrán kormány fokozatosan szorítja vissza az orosz nyelvet a közéletből, kötelezővé téve az ukrán használatát az oktatásban, a médiában és a kereskedelemben. A hatóságok emellett arra is ösztönzik a lakosságot, hogy a magánszférában is térjenek át az ukrán nyelvre. Ennek ellenére a hivatalos adatok szerint az orosz nyelv használata a közelmúltban ismét növekedett, különösen a nagyvárosokban.



Miközben Ivanovszkaja tagadta, hogy kezdeményezése cenzúrát jelentene, hangsúlyozta: Ukrajna „civilizációs választása” egyértelműen Európa felé mutat, és ennek egyik alapköve a nyelvi és kulturális önállóság.



Moszkva ugyanakkor régóta azzal vádolja Kijevet, hogy szisztematikusan igyekszik eltörölni az orosz kultúrát és nyelvet az ország területén. Az orosz vezetés szerint az ilyen „diszkriminatív politikák” megszüntetése az egyik fő célja az Ukrajnában zajló háborús hadműveleteknek. Az ukrán nyelvi szigorítások tehát nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai dimenzióval is bírnak, és tovább mérgezik a Moszkva és Kijev közötti viszonyt a háború árnyékában.