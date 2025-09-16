Tech

4iG: 220 ingyen laptop várja az iskolákat, szeptember végéig lehet pályázni

A közoktatásban résztvevő gyerekek és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését célozza a 4iG alapítvány Digitális Esély Programja, amelyre szeptember 30-ig várják a pályázatokat; a program során az alapítvány 220 darab nagy teljesítményű, felújított és digitális oktatásra optimalizált laptopot adományoz az iskoláknak.

A 4iG a Digitális Társadalomért Alapítvány azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy az Digitális Esély Program célja a tanórai digitális eszközhasználat fejlesztése, programozás és kódolás szakkörök elindítása, valamint közösségi diákprojektek - például iskolarádió, diákönkormányzati aktivitások - támogatása.



A 4iG alapítványa ezeket a célokat 220 nagy teljesítményű, felújított és digitális oktatásra optimalizált laptoppal támogatja; a laptopok megfelelnek a Windows 11 operációs rendszer követelményeinek, így régebbi számítógépek kiváltására is alkalmasak lehetnek.



Az eszközökön felül a sikeresen pályázó tanárok 30 órás, a gyakorlati digitális tudást előtérbe helyező e-learning kurzuson is részt vesznek, amellyel olyan tudást kaphatnak, amit már akár másnap hasznosíthatnak az oktatásban - tették hozzá.



A 4iG alapítvány olyan intézmények pedagógusainak pályázatát várja, akik elkötelezettek a digitális fejlődés mellett, nem feltétel az informatikai szakképzettség.



A pályázaton minden, OM-azonosítóval rendelkező intézmény elindulhat, így akár zeneiskolák vagy gyógypedagógiai intézmények is laptophoz juthatnak - jelezték.



A program országos, így régiótól és településtípustól függetlenül bármely iskola pályázhat, a pályázat feltételei és jelentkezési űrlapja a 4iG alapítvány oldalán érhetők el - áll a közleményben.