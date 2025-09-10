Tech
Digitális korszakba lépett a Héraklész Program - elindult az új applikáció
Magyarország kiemelt utánpótlás-nevelési programja, az olimpiai szinten sportoló gyermekeket támogatva, a Héraklész Program új, modern applikációval gazdagodott, amelyet a Medalyst sporttech startup fejlesztett, a csapatba Balogh Petya is befektetett tavaly ősszel. Az alkalmazás célja, hogy forradalmasítsa a fiatal tehetségek felkészülését és az edzők munkáját, valamint a teljes program működését.2025.09.10 19:23ma.hu
A 2001-ben indult, majd 2023-ban új lendületet vett Héraklész Program több mint két évtizede biztosít szakmai és anyagi támogatást az utánpótlás korú sportolóknak 30 egyéni- és csapatsportágban. A program feladata, hogy a legtehetségesebb fiatalok olyan háttérrel készülhessenek, amely nemzetközi szinten is versenyképessé teszi őket. Az új applikáció a hagyományos edzőtáborok és szakmai háttér mellett immár digitális eszköztárat is biztosít a sportolóknak és edzőiknek.
Okos támogatás sportolóknak és edzőknek
Az alkalmazás több funkciót ötvöz:
× Hírek – naprakész információk a magyar sport világából és a program eseményeiről, hozzászólási és reagálási lehetőséggel.
× Oktatás – rövid videók edzésről, regenerációról, táplálkozásról és sérülésmegelőzésről, kvízekkel kiegészítve.
× Bajnokságok – a kvízekben szerzett pontok ranglistán mérhetők össze, a legjobbak időről-időre jutalomban részesülnek.
× Egészségügy – a program által biztosított vizsgálati eredmények, étrendi ajánlások és testösszetétel-elemzések egy helyen, azonnali értesítésekkel.
Az applikáció célja, hogy egyszerre támogassa a sportolók mindennapi fejlődését, az edzők munkáját és a program átláthatóságát.
Dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár kiemelte, hogy a program központjában mindig is a fiatal sportolók fejlődése állt, amelyben most nagy mérföldkő az alkalmazás, Ehhez egy rövid ismertető anyag is készült:
"A jövő a fiatal sportolók kezében van"
Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatója így fogalmazott:
„Amikor megálmodtuk a Héraklész Applikációt, egy célt tartottunk szem előtt: minden kerettag számára a lehető legjobb feltételeket biztosítani a fejlődéshez, a közösséghez való tartozáshoz, a tudás bővítéséhez és az egészség megőrzéséhez.”
Horovitz Tamás, a Medalyst alapítója hozzátette:
„A fiatal sportolók életének minden területén jelen van a technológia, ezért természetes, hogy a felkészülésükhöz is modern digitális támogatásra van szükségük. A Héraklész Applikációt úgy alkottuk meg, hogy valóban segítse a mindennapi munkát.”
A sport és a technológia találkozása
Az alkalmazás a budapesti központú Medalyst.io fejlesztése, amely évek óta dolgozik adatvezérelt és felhasználóbarát sportmegoldásokon, immár közel 60 hazai és nemzetközi sportklubbal és 20 000 sportolóval. A Héraklész Programmal közös fejlesztés szervesen illeszkedik a cég szakmai portfóliójába, és új távlatokat nyit a magyar utánpótlássportban.
Miért fontos ez a lépés?
A Héraklész Program eddig is kulcsszerepet játszott abban, hogy Magyarország világklasszis sportolókat neveljen ki. Az új applikációval a program nemcsak a hagyományt erősíti, hanem példát is mutat arra, hogyan képes az állami sporttámogatás ötvöződni a modern technológiával.
„Ez az applikáció túlmutat a technológián – a jövő kihívásaira készíti fel a magyar sportot. A Medalysttel közösen olyan eszközt hoztunk létre, amely egyszerre szolgálja a sportolók, az edzők és az egész magyar sportközösség érdekeit” – tette hozzá Horovitz Tamás.
