Technológia

A NASA által fejlesztett nyomtatható fém extrán bírja a hőt

A NASA mérnökei áttörést értek el a 3D nyomtatott fémalkatrészek fejlesztésében: a Clevelandben működő Glenn Kutatóközpontban megalkották a GRX-810 jelű ötvözetet, amely extrém hőmérsékleten is tartósan teljesít. Ez az innováció nemcsak az űripart forradalmasíthatja, hanem az energia- és a repülőgépiparban is új lehetőségeket teremt.



Az additív gyártás, ismertebb nevén 3D nyomtatás, eddig komoly korlátokba ütközött, mivel kevés elérhető és megfizethető ötvözet bírta tartósan a több mint ezer Celsius-fokos hőterhelést. A GRX-810 fejlesztése azonban új dimenziót nyitott. Az ötvözet alapját nikkel, kobalt és króm adják, amelyeket nanoméretű kerámia-oxid részecskékkel erősítettek. A NASA szakemberei egy speciális rezonáns akusztikus keverési eljárással érték el, hogy a fémrészecskéket egyenletesen bevonja a kerámia-oxid, így a hő- és kopásállóság jelentősen javult. Ráadásul a folyamat annyira stabil, hogy még az újrahasznosított por is megtartja a kívánt tulajdonságokat.



Az ötvözet teljesítménye messze felülmúlja a hagyományos anyagokat. Míg más, elérhető árú ötvözetek órák alatt tönkremennek 1100 Celsius-fokon, a GRX-810 akár egy évet is kibír folyamatos terhelés alatt. A 3D nyomtatás további előnye, hogy olyan bonyolult formák is előállíthatók, amelyek hagyományos gyártási technológiákkal elképzelhetetlenek lennének.



A NASA által szabadalmaztatott anyagot és gyártási eljárást jelenleg az amerikai Elementum 3D állítja elő, amely már tonnás mennyiségben is képes kiszolgálni a piacot. A cég technikai vezetője szerint a nagyüzemi gyártásban előállított GRX-810 még tartósabbnak bizonyult, mint a kezdeti laboratóriumi minták, amelyek már önmagukban is kiemelkedő élettartamot mutattak.



Az ötvözet iránt nemcsak az űripar, hanem a repülőgépipar is élénken érdeklődik. A német Vectoflow például GRX-810-ből készült áramlásmérő szenzorokat tesztel, amelyek a gázturbinákban uralkodó szélsőséges körülmények között is hosszabb ideig képesek működni. Ez a fejlesztés hozzájárulhat a repülőgépek üzemanyag-hatékonyságának javításához, a kibocsátások csökkentéséhez és az alkatrészcserék számának mérsékléséhez.



A GRX-810 megjelenése jól példázza, hogy a NASA fejlesztései nem csupán az űrkutatásban hoznak áttörést, hanem közvetlen gazdasági és környezeti hatásuk is lehet. Az új ötvözet új távlatokat nyit az ipar számára, ahol a nagy hő- és terhelésállóság alapvető követelmény.