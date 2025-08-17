Beruházás

Felújítják Budapest egyik legnagyobb gőzturbináját

Cseh és lengyel üzemekben újítják fel Budapest egyik legnagyobb gőzturbináját, a Kelenföldi Erőmű 55 tonnás berendezését; a munka várható költsége 1,2 milliárd forint - közölte a Veolia csoporthoz tartozó Budapesti Erőmű Zrt. (BERT).



A tájékoztatás szerint a főváros egyik legrégebbi erőműve, a kelenföldi az áramtermelés mellett a város egyik legnagyobb távhőtermelője is, amelynek berendezéseit a fűtési szezonon kívül tartják karban. Az erőmű 50 megawatt (MW) teljesítményű gőzturbináját az idén nagy karbantartással készítik fel a következő 8-10 évre.



A felújítás miatt a csaknem 55 tonnás és 8 méteres gépóriást szétszerelik, és egyes részeit lengyel és cseh gépipari üzemekbe szállítják, mert ilyen gépjavító műhelyeket már csak külföldön találnak. A generátor forgórészét már kiemelték a turbinából, majd Lengyelországba, Lubliniec városba vitték.



A BERT zakemberei idén is elvégzik az állapotfelmérést és a szükséges karbantartást erőműveik, a kelenföldi, az újpesti és a kispesti rendszerein. A vállalat a villamosenergia-termelés mellett a Főtáv hőigényének 60 százalékát is biztosítja, amivel 140 000 távfűtött lakás, valamint 4100 közintézmény fűtés- és melegvíz-ellátását teszi lehetővé.



A karbantartási munkák nem mindig azonosak, néhány évenként a berendezések teljes körű főjavításon esnek át. Ilyenkor a turbinák, illetve a villamosenergia- és hőtermelésben részt vevő összes segédberendezés minden részén elvégzik a szükséges javításokat. Az ilyen összetett munka két év előkészítést igényel, amely alatt kidolgozzák a részletes munkamenetet, kiválasztják a vállalat beszállító partnereit, megrendelik a szükséges anyagokat, alkatrészeket. A turbina-karbantartásban az erőmű szakemberei mellett az idén mintegy 20 vállalkozó vesz részt.



A Kelenföldi Erőmű felújítását május 1. és október 31. között végzik. A szolgáltatásban nem okoz fennakadást, hogy a nagyteljesítményű turbina kiesik a termelésből, mert a nyári igények kiszolgálását hagyományosan kazánokkal oldják meg. Az október 15. és április 15. közötti fűtési szezonban már teljes kapacitásával vesz majd részt a berendezés.



A Veolia Magyarország energia üzletága több mint 72 állami és önkormányzati intézményt, 68 egészségügyi és szociális intézményt és 57 ipari telephelyet lát el villamos energiával. Mint távfűtési szolgáltató, a cég 16 városban felel az energiaellátásért, így biztosítva több mint 270 000 távfűtéses lakás és közintézmény fűtését. A csoport éves villamosenergia-értékesítése majdnem 623 ezer lakos éves fogyasztását fedezi. Vízüzletágának leányvállalatai évente 15,6 millió köbméter ivóvizet szállítanak lakossági fogyasztóknak, emellett gondoskodnak 193,3 millió köbméter szennyvíz és csapadékvíz elvezetéséről és kezeléséről, így 2,2 millió lakost szolgálnak ki Magyarországon.