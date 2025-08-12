Tech

Az amerikai chipgyártók tejelnek Washingtonnak a Kínával folytatott kereskedelemért

Az amerikai chipgyártó óriások, az Nvidia és az AMD belementek abba a nem mindennapi egyezségbe, hogy Kínában realizált bevételeik 15%-át átutalják az amerikai kormánynak exportengedélyekért cserébe – jelentette több hírügynökség, a helyzetet jól ismerő forrásokra hivatkozva.



A hírek szerint a megállapodás középpontjában az Nvidia Kínára szabott H20 GPU-t és az AMD MI308 chipje áll, amelyek mindkettőjét áprilisban korlátozták az amerikai szabályozó hatóságok a Washington és Peking közötti feszültségek eszkalálódása miatt. Akkor a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a chipeket a Kínai Népköztársaság katonai mesterséges intelligencia képességeinek fejlesztésére lehetne felhasználni.



A jelentett megállapodás egy hónappal azután jött létre, hogy Washington bejelentette, az Nvidia újra folytathatja H20 chipjeinek értékesítését Kínában. A New York Times azonban megjegyezte, hogy az amerikai kormány akkor még nem adta ki az értékesítéshez szükséges engedélyeket.



Az amerikai kereskedelmi minisztérium állítólag csak pénteken kezdte meg a H20 exportengedélyek kiadását, két nappal azután, hogy Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója személyesen találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. Egy amerikai tisztviselő a Financial Timesnak elmondta, hogy a kormányzat az AMD chipjére is megkezdte az engedélyek kiadását.



„Betartjuk az amerikai kormány által a világpiaci részvételünkre vonatkozóan megállapított szabályokat” – nyilatkozta az Nvidia a FT-nek, elutasítva a megállapodás megerősítését vagy cáfolatát.



A megállapodás több mint 2 milliárd dollárt hozhat az amerikai hatóságoknak, jegyezte meg a NYT. A kormányzat még nem döntött a pénz felhasználásáról, közölték a FT-vel a megállapodással tisztában lévő két forrás.



A NYT által idézett Bernstein Research elemzőinek előrejelzései szerint az Nvidia várhatóan több mint 15 milliárd dollár értékben ad el chipeket Kínának, míg az AMD értékesítése az év végére elérheti a 800 millió dollárt.



A legújabb megállapodás a Nvidia H20 chipjével kapcsolatos régóta tartó vitát követi. A vállalat kénytelen volt a terméket a kínai piacra szabni, miután az előző amerikai kormány szigorú exportkorlátozásokat vezetett be a mesterséges intelligencia (AI) területén használt fejlettebb chipekre.



Trump fordulatot vett a kérdésben, ami kritikai vélemények hullámát váltotta ki, a biztonsági szakértők pedig arra figyelmeztettek, hogy a H20 segítheti a kínai hadsereget és alááshatja az USA erősségét az AI szektorban.