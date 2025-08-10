Tech
BM: ismét minden funkciója elérhető az EESZT-nek
Adatvesztés nem történt2025.08.10 12:00MTI
Ismét minden funkciója elérhető az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térnek (EESZT) - közölte a Belügyminisztérium vasárnap közleményben az MTI-vel.
Újra működik az e-recept felírás, és annak patikai kiváltása. Helyreállt az EgészségAblak Applikáció, elérhetőek a betegdokumentumok, ismét foglalhatóak a szakrendelési időpontok. Adatvesztés nem történt - húzták alá.
Mint írták, az Energiaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kijavította a szolgáltatásában keletkezett hibákat, így a Belügyminisztériumnak lehetősége nyílt az EESZT működésének helyreállítására.
