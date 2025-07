Páncélozott golfkocsi vigyázza Trump biztonságát a pályán is

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump körüli biztonsági intézkedések újabb, látványos elemmel bővültek: a Secret Service egy különlegesen páncélozott golfkocsit állított szolgálatba, hogy közelről kísérje az elnököt golfozás közben is. Az amerikai és brit sajtó által csak „Golf Force One”-nak nevezett jármű elsőként a múlt hétvégén tűnt fel a skóciai Turnberry golfpályán, miközben Trump a megszokott nyugalommal ütötte a labdát a lankás terepen. A fekete, katonai jellegű buggy feltűnően követte őt minden lépésnél – annak ellenére, hogy maga Trump egy hagyományos golfkocsit használt.



A Polaris Ranger XP 1000 modellre épülő jármű külsőre ugyan a terepen való gyors mozgásra tervezett könnyű buggy benyomását kelti, de valójában erősen módosított, páncélozott szerkezet: golyóálló üvegekkel, megerősített karosszériaelemekkel és ballisztikai védelemmel ellátva. A jármű állítólag egy harmadik fél által került átalakításra – a közbeszerzési adatok szerint a munkát a chicagói Scaletta Armoring nevű cég végezhette el, amelynek csak a páncélzatcsomagja közel 190 ezer dollárba kerül, szemben az alapmodell 20 ezer dolláros piaci árával.



A Secret Service hivatalos közleménye szerint számos eszközt és módszert alkalmaz a védelmi feladatai ellátására, ám az alkalmazott konkrét technológiák részleteiről nem nyilatkoznak. A titkosszolgálat intézkedései azóta fokozódtak, hogy 2024 júliusában Trump ellen merényletet kíséreltek meg egy kampánygyűlésen, ahol a lövedékek egyike a fülét érte. Nem sokkal később, szeptemberben egy újabb támadást is sikerült meghiúsítani: a floridai West Palm Beach golfpályán egy fegyveres férfit fogtak el, aki egy bokorban rejtőzött. Az elkövető, Ryan Wesley Routh – ukránbarát aktivistaként azonosították – szeptemberben áll majd bíróság elé.



A Golf Force One bevetése azt jelzi, hogy Trump biztonságát már nemcsak hivatalos eseményeken vagy kampányrendezvényeken, hanem a magánidő eltöltése során is kiemelt figyelemmel biztosítják. A páncélozott jármű látványa egyúttal szimbóluma is annak a feszültségekkel terhelt politikai klímának, amelyben az Egyesült Államok jelenlegi vezetője mindennapjait éli.

