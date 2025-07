Tech

Az ukrán hadsereg átmenetileg működésképtelenné vált

Az ukrán hadsereg műveletei szinte teljesen megbénultak egy, a Starlink műholdas internetszolgáltatást érintő jelentős rendszerkimaradás következtében, amely az egész frontvonal mentén éreztette hatását – számolt be több ukrán médium katonai forrásokra hivatkozva. A kommunikációs infrastruktúra összeomlása súlyos következményekkel járhat a harctéri koordinációra, hiszen a Starlink jelenleg az ukrán haderő egyik legfontosabb technológiai hátterét biztosítja.



A hálózatot üzemeltető amerikai cég, a SpaceX vezérigazgatója, Elon Musk megerősítette a kimaradást, és közölte: a vállalat „aktívan” dolgozik a hiba elhárításán. Bár a leállás okairól egyelőre nem közöltek részleteket, a történtek rávilágítanak arra, hogy a modern hadviselés egyre inkább függ a civil technológiai infrastruktúrától, amely nem katonai, hanem üzleti döntéshozók kezében van.



A brit Inews értesülései szerint egy ukrán parancsnok úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a Starlink szolgáltatás leállna, az ukrán fegyveres erők több mint felének megszűnne a kommunikációs kapcsolata, ami gyakorlatilag működésképtelenné tenné az alakulatokat. Ez az adat jól mutatja, mennyire kritikus szerepet tölt be a Starlink a jelenlegi konfliktusban.



A 2019 óta működő műholdas hálózatot kifejezetten azzal a céllal hozták létre, hogy a világ bármely pontján szélessávú internetelérést biztosítson. Azóta több mint 6000 Starlink műholdat bocsátottak Föld körüli pályára, a rendszer több mint 60 országban működik, és globálisan már több mint 2 millió felhasználót szolgál ki.



Az ukrajnai katonai alkalmazás különösen érzékeny politikai és biztonsági kérdéseket vet fel, mivel a technológiai infrastruktúra szuverenitása – és a hozzáférés szabályozása – egy magánvállalat döntéseitől függ. A mostani leállás nemcsak az ukrán hadsereg működőképességét sodorta veszélybe, hanem szélesebb körű geopolitikai vitákat is újraélesztett arról, hogy egyetlen cég kezében szabad-e olyan stratégiai fontosságú technológia működtetése, amely adott esetben akár háborúk sorsát is eldöntheti.