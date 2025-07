Botrány

A One Magyarország felbontja együttműködését Majkával

A One Magyarország távközlési vállalat bejelentette, hogy felbontja együttműködését Majkával, aki eddig a cég márkanagyköveteként tevékenykedett. A döntés hátterében a Campus Fesztiválon történt incidens áll, amely során az előadó a „Csurran Cseppen” című dalának végén egy fejbelövést imitáló mozdulatot tett. A jelenetet több néző és kommentátor politikai tartalmúnak, sőt, egyesek szerint erőszakra buzdítónak értelmezték, különösen mivel többen úgy vélték, az Orbán Viktor miniszterelnök ellen irányuló gesztusról van szó.



A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy elkötelezett a politikai és világnézeti semlegesség, valamint a társadalmi sokszínűség tisztelete mellett. Mint írták, miközben a szólás- és véleményszabadság alapvető jog, egy országos, négy millió ügyfelet kiszolgáló szolgáltató számára kiemelten fontos, hogy a márkát olyan személyek képviseljék, akik minden társadalmi csoport iránt tiszteletet tanúsítanak. A cég szerint elengedhetetlen, hogy a társadalmat megosztó, erőszakos vagy arra utaló szélsőséges megnyilvánulásoktól egyértelműen elhatárolódjanak, mert ezek nem egyeztethetők össze a One szellemiségével.



Majka a fesztivál után reagált az esetre: közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy nem volt szó politikai állásfoglalásról vagy erőszakra buzdításról. Azt mondta, az egész csak egy geg volt, amelyet felesleges túlgondolni vagy politikai jelentéssel felruházni. Ennek ellenére a One Magyarország döntése értelmében az együttműködés lezárult, ami újabb példája annak, hogy a közéleti értelmezések és a márkák imázsvédelmi szempontjai milyen súllyal esnek latba a vállalati kommunikációban.