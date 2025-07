Tech

Elfogta a rendőrség Hano-t, aki éveken át támadta a fél magyar sajtót

A Media1 által tett feljelentés után közel két évvel elkapták a rendőrök azt a budapesti 23 éves férfit, aki a Media1-et és több más hírportált, valamint egyéb belföldi és külföldi lapot informatikai módszerekkel blokkolt. A rendőrök több informatikai eszközt lefoglaltak, melyek egyértelműen bűncselekmények elkövetésére utaltak. 2025.07.21

A Media1 és a Vipcast.hu ellen elkövetett elosztott ismétlődő túlterheléses (DDoS) támadások miatt az ellőbbi lap főszerkesztője, Szalay Dániel által tett feljelentés nyomán a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya azonosította azt a 23 éves budapesti férfit, aki „Hano” álnéven 2023 óta célzottan támadott magyar és nemzetközi hírportálokat. A támadások szakaszosan, de tartósan akadályozták a portálok elérhetőségét. A vizsgálat során pedig kiderült: az elkövető előre megtervezetten, bérelt DDoS-szolgáltatások segítségével dolgozott – értesült a Media1.hu a rendőrség hivatalos közleményéből.

A rendőrség a hivatalos oldalán, a police.hu-n arról számolt be, hogy a támadó a Media1 és a Vipcast mellett több más magyar médiumot - így a HVG-t, a 444-et, a 24.hu-t, a Telexet és az Ellenszél.hu-t - is célba vette. Emellett külföldi oldalt is támadott: az osztrák székhelyű International Press Institute (IPI) (Nemzetközi Sajtóintézet) honlapja is áldozatul esett. A támadások során "Hano" néven regisztrált fiókokat használt, és személyeskedő üzeneteket is hagyott maga után.

A nyomozás végül 2025. július 9-én házkutatáshoz vezetett, ahol a rendőrség több informatikai eszközt foglalt le. Ezeken a digitális bizonyítékok egyértelműen alátámasztották a gyanút. Az elkövetőt információs rendszer vagy adat megsértésének bűncselekménye miatt hallgatták ki, jelenleg szabadlábon védekezhet.

A nyomozás továbbra is folyamatban van, a lefoglalt eszközök vizsgálata folytatódik – hangsúlyozza a rendőrség.