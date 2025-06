Tech

Made in USA? - Kínai másolatgyanúba keveredett a Trump Mobile új okostelefonja

Bár a Trump Mobile T1 indulását "amerikai értékek" jegyében hirdették meg, egyre több jel mutat arra, hogy valójában kínai gyártású modell újracsomagolásáról van szó. A hazai gyártásra utaló ígéretek egyelőre inkább marketingfogásnak tűnnek, mint valóságnak. 2025.06.29

Donald Trump vállalata, a Trump Organization nemrég jelentette be első okostelefonját, a Trump Mobile T1 modellt, amely azonban már indulásakor ellentmondások kereszttüzébe került. A készülék korábban „Made in USA” címkével szerepelt a hivatalos oldalon, ám ez a megjelölés időközben eltűnt – és a szakértők szerint jó okkal.



A Trump Mobile T1 nevű készülék 499 dolláros áron kerülne piacra, és eredetileg azt ígérték, hogy amerikai gyártású lesz. A vállalat június 16-i bejelentése után azonban szakmai elemzők sorra kérdőjelezték meg, hogy az Egyesült Államok jelenlegi ipari kapacitása képes lenne-e egy ilyen telefon előállítására.



Todd Weaver, az amerikai Purism nevű biztonságközpontú mobilgyártó vezérigazgatója a CNN-nek úgy nyilatkozott: „Egy hazai, biztonságos és skálázható gyártósor felépítése évekbe telne. Mi magunk is külföldről szerzünk be bizonyos alkatrészeket, például egy kínai kristálykomponenst a GPS chiphez.”



Hasonlóan nyilatkozott Max Weinbach technológiai elemző is, aki szerint a T1 külsőre feltűnően hasonlít a Revvl 7 Pro 5G nevű készülékre, amelyet a kínai Wingtech gyárt 169 dolláros áron. „A világon mindössze négy-öt olyan ODM [eredeti gyártó] van, amely képes ilyen eszközt előállítani – mind Kínában található” – tette hozzá.



A készülék weboldalán időközben több változás is történt. Az eredeti „Made in the USA” felirat helyett most már az szerepel: „Amerikai értékek alapján tervezve”, valamint törölték a szeptemberi szállítási dátumot és több specifikációs adatot is módosítottak, például a képernyő méretét.



A Trump Organization egyik vezetője, Eric Trump a közelmúltban adott interjúban elismerte, hogy a telefonok jelenleg még nem készülnek teljes egészében az Egyesült Államokban. Ugyanakkor azt ígérte: „idővel minden Trump telefon amerikai gyártású lesz.”



Ennek ellenére a vállalat szóvivője, Chris Walker továbbra is azt állította az USA Todaynek adott nyilatkozatában, hogy „a T1 készülékek büszkén készülnek Amerikában,” és minden ellenkező híresztelést „egyszerűen pontatlannak” nevezett.



A készülék körüli vita nem független a politikától. Donald Trump jelenleg hivatalban lévő amerikai elnökként újra zászlajára tűzte az amerikai ipar megerősítését. Az év elején kiterjedt vámokat vetett ki több kereskedelmi partnerre – különösen Kínára –, arra hivatkozva, hogy ezzel ösztönözni kívánja az amerikai gyártás hazatelepítését. A két ország közötti vámháború júniusban ideiglenes tűzszünethez vezetett, de a végleges kereskedelmi megállapodást csak augusztus 10-re várják.



A történet jól példázza, milyen nehéz a globálisan összefonódott technológiai világban ténylegesen független, nemzeti alapokon nyugvó termelést megvalósítani – még akkor is, ha annak politikai háttere és szimbolikája igen erős.

Eric Trump: "Eventually all the Trump phones will be built in the USA."



Translation: They're not built in America. And there's no real plan to change that anytime soon.pic.twitter.com/A5xp7NkvPJ — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 16, 2025