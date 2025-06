Tech

Oroszország országos csalásellenes mobilalkalmazást indított az AI segítségével

Az új alkalmazás az első lépés lehet egy olyan országos védelmi rendszer kialakításában, amely képes valós időben reagálni a gyorsan fejlődő digitális fenyegetésekre, különösen egy olyan korban, amikor a kibercsalás már nem csak technológiai, hanem geopolitikai eszközzé is vált.

Oroszország új országos szintű mobilalkalmazás fejlesztésébe kezdett, amelynek célja a lakosság védelme a kibercsalások ellen – jelentette be Alekszandr Sojtvov, a Digitális Fejlesztési Minisztérium helyettes vezetője még május végén a Positive Hack Days kiberbiztonsági fórumon Moszkvában.



A tervek szerint a fejlesztés júniusban indul, a tesztidőszak pedig az év végéig tart. A teljes országos bevezetést és a rendszer hivatalos tanúsítását 2026 elejére ütemezték. Az alkalmazás a legmodernebb mesterséges intelligencia (MI) eszközöket fogja használni, hogy valós időben érzékelje és jelezze a csalásgyanús aktivitásokat.



A felhasználók például egy „pánikgomb” segítségével azonnal jelezhetik, ha úgy érzik, csalás áldozatai lettek. Emellett a gyanús esetek közvetlen jelentésére is lehetőség lesz az alkalmazáson keresztül.



„A polgárok bármilyen típusú csalást közvetlenül bejelenthetnek az applikáción keresztül” – mondta Sojtvov. Hozzátette: a rendszer integrálva lesz a banki és egyéb digitális szolgáltatásokkal is.



A fejlesztés a 2025 márciusában elfogadott törvény alapján létrehozott állami információs platform része. A rendszer létrehozásában részt vesz az Orosz Központi Bank, a Belügyminisztérium, a kereskedelmi bankok, valamint a Digitális Fejlesztési Minisztérium.



Vlagyimir Kolokoltsev belügyminiszter közlése szerint 2025 első felében több mint 765.000 kibercselekményt regisztráltak Oroszországban, amelyek közel fele csalás volt. A kiberbűnözés aránya öt év alatt az összes bűncselekmény egyhetedéről 40%-ra nőtt.



A statisztikák szerint minden negyedik áldozat nyugdíjas, akik gyakran a telefonos vagy online átverések célpontjai.