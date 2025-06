Űrkutatás

Szerdára halasztották az Axiom-4 űrmisszió indítását - a magyar Kapu Tibor is a fedélzeten

A kedd reggelre tervezett Axiom-4 űrmisszió elindítását rossz időjárási viszonyok miatt elhalasztották – közölte a SpaceX hivatalos bejegyzésében. A legkorábbi lehetséges indítási időpont szerdán reggel 8:00 (helyi idő szerint), a tartalék indítási ablakot pedig csütörtökre, 7:37-re jelölték ki.



Az Axiom-4 küldetés különlegessége, hogy első magyar űrhajósként az amerikai magánűrmisszión Kapu Tibor is a fedélzeten lesz, aki így a második magyar állampolgárként jut el a világűrbe – több mint 40 évvel Farkas Bertalan űrrepülése után.



Az Axiom-4 a floridai Kennedy Űrközpontból indul a világűrbe, a SpaceX Falcon 9 rakétájával, célállomása pedig a Nemzetközi Űrállomás (ISS). A küldetés során a legénység tagjai tudományos és technológiai kísérleteket végeznek majd az ISS fedélzetén, amelyek között több magyar fejlesztésű műszer és kutatási program is szerepel.



A halasztás oka a kedvezőtlen időjárás, különösen a nagy erejű szél, amely a rakéta biztonságos indítását nem tette lehetővé. Az űrmissziók indítása esetén mindig kulcsfontosságúak a környezeti feltételek, hiszen nemcsak a felszállás, hanem a vészhelyzeti visszatérés lehetőségeit is biztosítani kell.



Az Axiom-4 fontos mérföldkő a magyar űrkutatás és űripar számára is. A misszióban több hazai technológiai fejlesztés kerül az űrbe, és az űrhajósok olyan kísérleteket hajtanak végre, amelyek magyar egyetemek és kutatóintézetek közreműködésével készültek. Kapu Tibor szereplése egyben egy hosszú távú program része, amely célja a magyar űripari és tudományos jelenlét erősítése nemzetközi szinten.



A SpaceX további tájékoztatást ígért a pontos indítási időpontról és az esetleges további fejleményekről. Addig is a világ szeme a floridai indítóállomásra szegeződik, ahol egy újabb történelmi pillanat készül – immár magyar főszereplővel.