A cseh kormány szerint Kína a felelős a prágai külügy elleni kiberkampányért

A cseh kormány szerint Kína a felelős a prágai külügyminisztérium egyik kommunikációs hálózata elleni kibertámadásokért - közölte Jan Lipavsky cseh külügyminiszter az X közösségi oldalon. A miniszter ezért hivatalába kérette Kína prágai nagykövetét. A tárca a kibetámadások után új, biztonságosabb kommunikációs rendszert vezetett be.



"Ezt a káros, 2022-től folytatott tevékenységet, amely a létfontosságú cseh infrastruktúra egyik intézményét érintette, az ATP31 kibefelderítő csoport végezte. A csoportot nyilvánosan összefüggésbe hozzák az állambiztonsági minisztériummal" - olvasható a tárca bejegyzésében.



A kínaiak felelősségét a cseh Biztonsági Információs Szolgálatok (BIS) állapították meg.



A cseh kormány szerdai ülésén elítélte ezt a kínai kibernetikus kampányt az ország infrastruktúrája ellen. "Ez az eljárás megkérdőjelezi a Kínai Népköztársaságba vetett bizalmat, és ellentmond képviselői nyilvános nyilatkozatainak. Ez a tevékenység ellentmond az országok felelős viselkedési normáinak a kiberszférában, amelyet az ENSZ minden tagállama támogatott" - fogalmazott a cseh külügyminisztérium. A tárca felszólította Kínát, hogy tartsa be az általa is elfogadott viselkedési normákat, tartózkodjon az ilyen támadásoktól, s foganatosítson intézkedéseket ennek érdekében.