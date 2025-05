Háború

Az EU 5,5 millió eurós vészsegélyt nyújt az amerikai Radio Free Europe/Radio Liberty médiumnak

Az Európai Unió kedden bejelentette, hogy 5,5 millió eurós rendkívüli támogatást nyújt a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) számára, amely az utóbbi hónapokban jelentős finanszírozási problémákkal néz szembe. Az intézkedés célja az amerikai alapítású, hidegháborús eredetű médium működésének fenntartása olyan kulcsfontosságú régiókban, mint Oroszország, Fehéroroszország, Irán és Közép-Ázsia.



Az RFE/RL az 1950-es években jött létre a CIA titkos támogatásával, hogy a Szovjetunió és keleti blokk országai felé közvetítsen nyugati nézőpontokat és információkat. Azóta az amerikai kormányzati médiaügynökség, a US Agency for Global Media (USAGM) felügyelete alatt működik. Azonban Donald Trump korábbi amerikai elnök márciusi rendelete jelentős forráselvonást eredményezett a szervezet számára, a költségvetési kiadások csökkentésére hivatkozva.



Az EU külpolitikai főképviselője, Kaja Kallas a támogatás bejelentésekor hangsúlyozta:



„Az egyre inkább szűretlen és gyakran félrevezető információkkal teli világban a független újságírás fontosabb, mint valaha.”



A 5,5 millió eurós támogatás elsősorban rövid távú pénzügyi mentőövként szolgál az RFE/RL számára, de Kallas kiemelte annak szimbolikus jelentőségét is, és felszólította az uniós tagállamokat, hogy nyújtsanak további anyagi segítséget. Hozzátette, hogy az EU nem tudja teljes mértékben pótolni az elveszett amerikai forrásokat, de ezzel is üzenetet küld a független sajtó támogatása mellett.



A Trump-adminisztráció a támogatás megvonását a „feleslegessé vált bürokratikus intézmények” leépítésének részeként értelmezte, mondván, az RFE/RL már nem szolgálja az Egyesült Államok stratégiai érdekeit. A médium vezetősége azonban élesen bírálta a döntést: az elnök, Stephen Capus úgy fogalmazott, hogy a forrásmegvonás „óriási ajándék Amerika ellenfeleinek.”



Az RFE/RL azóta műsorokat függesztett fel, dolgozókat bocsátott el, és jogi lépéseket tett. Bár egy bíró ideiglenesen megállította a kifizetések leállítását, később egy szövetségi fellebbviteli bíróság ismét blokkolta az összegek kiutalását. A médium figyelmeztetett: ha nem rendeződik a helyzete, több térségből is kénytelen lesz végleg kivonulni.



A RFE/RL és testvércsatornája, a Voice of America (VOA) létezését és relevanciáját több irányból is kritika érte. A techmilliárdos Elon Musk, aki a kormányzati hatékonyságért felelős amerikai hivatal (Department of Government Efficiency – DOGE) vezetője, nyilvánosan szólított fel a médiumok bezárására. Egy X (korábban Twitter) posztjában így fogalmazott:



„Már senki sem hallgatja őket.”



Elemzők szerint az EU lépése nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenet is: Brüsszel továbbra is elkötelezett a véleményszabadság és a nyugati értékeket képviselő médiumok fenntartása mellett – még akkor is, ha Washington részéről egyre gyengébb a támogatás.